شاهد.. ميسي يستعيد إكسير برشلونة مع إنتر ميامي في أول ظهور بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بداية جيدة لمسيرته في الولايات المتحدة عندما سجل هدف الفوز 2-1 لفريقه الجديد إنتر ميامي في مرمى كروس أسول المكسيكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وجمعت المباراة، التي أقيمت في فورت لودردايل أمام 20 ألف متفرج، وحضرها نجوم الرياضة والفن، من بينهم ليبرون جيمس وسيرينا وليامز وكيم كارداشيان الذين التقطوا صوراً من هواتفهم النقالة، إنتر ميامي وكروس أسول في كأس الدوريين التي ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي.

الأسطورة الأرجنتينية يبدأ بالجلوس احتياطيا

جلس ميسي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، لعدم جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة. لكن الجمهور بدأ يهتف باسمه منذ الدقيقة 20، مطالباً المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو بإشراكه.

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وافتتح روبرت تايلور التسجيل لإنتر ميامي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بتسديدة ارتطمت بالقائم، وتهادت داخل الشباك، ثم جاءت لحظة دخول ميسي أرضية الملعب في الدقيقة 54 عندما وقف له الجمهور تصفيقاً. بيد أن كروس أسول أدرك التعادل بوساطة أنتونا (65).

حسم الفوز في الوقت بدلا من الضائع

حاول النجم الأرجنتيني مراراً وتكراراً إحراز الفارق من خلال تموين زملائه بالكرات المتقنة أو من خلال محاولات فردية، إلى أن احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، فانبرى لها من فوق الحائط، لتستقر أعلى الشباك، مانحاً الفوز لفريقه. كما شارك أيضا زميل ميسي السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس.