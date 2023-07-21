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ميسي يساعد زميلا له بإنتر ميامي عبر تطبيق «واتس آب»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 01:42 مساء
ميسي يساعد زميلا له بإنتر ميامي عبر تطبيق «واتس آب»
ليونيل ميسي وسط زملائه الجدد بفريق إنتر ميامي (أرشيفية: الإنترنت)
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أثبت ليونيل ميسي أنه يتمتع بشخصية قيادية وقدرة كبيرة على الانسجام السريع مع فريقه الجديد إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين، بعدما فاجأ المهاجم الأرجنتيني زميلا له، عبر غرفة دردشة جماعية للاعبين في تطبيق «واتس آب»، بمد يد المساعدة له، للحصول على تذاكر حفل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير الأحد الماضي في فلوريدا.

ميسي يتعامل بكرم مع زملائه
لم يرغب زملاء ميسي الجدد في تفويت الحدث. لذلك لجأ المهاجم ليوناردو كامبانا إلى مجموعة على «واتس آب»، تابعة لفريق إنتر ميامي، للحصول على تذاكر للحفل، حسبما قالت وكالة «رويترز».

وقال مدافع إنتر ميامي دياندري يدلين للصحفيين: «يوم الأحد الماضي كان كامبانا يبحث عن تذاكر، ودخل غرفة دردشة تابعة للفريق، ليسأل إذا كان أي شخص لديه أي تذاكر إضافية».

وأضاف: «لم أكن أعرف حتى ما إذا كان ميسي موجوداً في هذه المجموعة أم لا. لكنه ظهر بها على الفور، وقال كم عدد التذاكر التي تحتاجها؟».

وتابع: «استغربت كثيراً. يعرفان بعضهما قبل ثلاثة أيام فقط، ولكن هذا الكرم الشديد يكشف جوانب إضافية في شخصية ميسي».

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العالم يترقب مشاركة ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي غدا

بعد سبعة أشهر من قيادته الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر، قدم إنتر ميامي ليونيل في حفل رائع بملعب النادي في ميامي، حيث ظهر النجم الأرجنتيني الشهير في ملعب إستاد ممتلئ بالمشجعين المتحمسين الذين حرصوا على الوجود في هذا الحدث الفريد، على الرغم من هطول الأمطار بغزارة خلال حفل تقديم إنتر ميامي نجمه الجديد في فلوريدا.

وبعد تقديمه للمشجعين، سار الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات نحو منتصف الملعب، وسط تسليط الأضواء عليه، مرتدياً قميصاً وسروالاً من الجينز، وتسلم القميص من مسؤولي النادي رقم «10».

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