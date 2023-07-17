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بوسكيتس يزامل ميسي رسميا في إنتر ميامي.. والمدير الرياضي: أذكى اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 12:49 مساء
بوسكيتس يزامل ميسي رسميا في إنتر ميامي.. والمدير الرياضي: أذكى اللاعبين
سيرجيو بوسكيتس. (فرانس برس)
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أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، الأحد، أن لاعب وسط منتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس انتقل رسميا إلى صفوف إنتر ميامي بعقد حتى العام 2025، حيث انضم إلى زميله السابق في النادي الكتالوني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025

كان إنتر ميامي أكد في 24 يونيو أنه أنهى صفقة بوسكيتس، وأبدى إنتر ميامي اهتمامه ببوسكيتس البالغ من العمر 34 عاما منذ إعلان الأخير رحيله عن صفوف برشلونة في 10 مايو الماضي. وقال المالك الإداري للنادي الأميركي خورخي ماس في بيان «أنا متحمس للترحيب بسيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي»، حسب «فرانس برس».

المالك الإداري: مسيرة سيرجيو تتحدث عن نفسها
وأضاف «منذ اليوم الأول شرعنا في جلب أفضل لاعبي العالم إلى إنتر ميامي. مسيرة سيرجيو تتحدث عن نفسها». في 15 موسما احترافيا في كتالونيا، فاز بوسكيتس بـ32 لقبا مع برشلونة، بينها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (2009 و2011 و2015) والدوري الإسباني تسع مرات والكأس المحلية سبع مرات ومونديال الأندية ثلاث مرات.

هندرسون: أذكى اللاعبين الذين لعبوا كرة قدم
من جهته، قال المدير الرياضي لإنتر ميامي كريس هندرسون «إنه أحد أذكى اللاعبين الذين لعبوا هذه الرياضة على الإطلاق»، يقرأ اللعب بمستوى غير مسبوق ويؤثر على كل جانب من جوانب المباراة.

بوسكيتس: فرصة مثيرة.. لا أطيق الانتظار للمساعدة
أما بوسكيتس فقال إن «هذا الانتقال يوفر فرصة خاصة ومثيرة. لقد أعجبت بهذا النادي عندما جئت مع برشلونة العام الماضي والآن أنا سعيد ومستعد لتمثيل النادي بنفسي. لا أطيق الانتظار للمساعدة في تحقيق النجاح الذي يسعى إليه هذا النادي الطموح».

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