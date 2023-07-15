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ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 09:22 مساء
ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025
ميسي مرتديا قميص إنتر ميامي عقب توقيع العقد اليوم 15 يوليو 2023 (الإنترنت: حساب نادي إنتر ميامي على تويتر)
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وقع النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي رسمياً، عقداً مع نادي إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأميركي لكرة القدم حتى عام 2025، وفق ما أعلن النادي اليوم السبت.

ميسي متحمس للعب لإنتر ميامي
وقال ميسي: «أنا متحمس جداً لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعاً سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معاً من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ووصل ميسي (36 عاماً) الى ولاية فلوريدا الثلاثاء الماضي، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميامي المقدرة قيمتها بستين مليون دولار سنوياً.

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