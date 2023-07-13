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شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 07:00 مساء
شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
أنس جابر خلال احتفالها اليوم بتأهلها إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس (الإنترنت)
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تأهلت التونسية أنس جابر، وصيفة العام الماضي، إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في التنس، للعام الثاني على التوالي، بتغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميًا في نصف النهائي اليوم الخميس.

وخلال المباراة تمكنت أنس جابر من تعويض خسارتها في المجموعة الأولى لتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة.

أنس جابر تقترب من إحراز لقب ويمبلدون
وبعد أن خسرت في نهائي العام الماضي أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، ستكون أنس جابر المصنفة سادسة عالميا، أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها، عندما تواجه في النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بعد غدٍ السبت، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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أنس جابر جاهزة لمطاردة حلم الفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

وتأهلت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا غير المصنفة إلى المباراة النهائية من بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-3 و6-3.

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ لاعبة غير مصنفة نهائي ويمبلدون منذ ستين عاما، لتخوض ثاني مباراة نهائية في البطولات الكبرى، بعد أن حلت وصيفة في بطولة رولان غاروس 2019.

 

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