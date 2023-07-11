شاهد.. التونسية أنس جابر بعد التأهل لربع ويمبلدون للتنس: سأسعى للثأر من إيلينا

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت التونسية أنس جابر إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس، لتواجه إيلينا ريباكينا في مباراة ستكون صعبة وستسعى خلالها التونسية إلى الثأر لمواجهة العام الماضي، بعد أن تغلبت، الإثنين، على منافستها البطلة السابقة التشيكية بترا كفيتوفا 6-صفر و6-3.

وتأهلت ريباكينا لاعبة قازاخستان المولودة في موسكو المصنفة الثالثة، بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا.

- أنس جابر تدعو للمساواة بين الرجال والنساء في جوائز بطولة روما

- التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ

سحقت اللاعبة التونسية أنس جابر منافستها البطلة السابقة بترا كفيتوفا على الملعب الرئيسي لبطولة ويمبلدون للتنس، لتضرب موعدا في دور الثمانية مع إيلينا ريباكينا في تكرار لمواجهتهما العام الماضي، وعدّلت أنس تأخرها بمجموعة إلى انتصار على بيانكا أندريسكو، السبت، لكنها لم تواجه أي مشاكل من هذا النوع، حيث فازت بالمجموعة الأولى في 22 دقيقة فقط دون أي مقاومة تذكر، حسب «فرانس برس».

وكانت ضربات أنس القصيرة الماكرة وتغيير سرعتها وزوايا التسديد قد تسببت في مشاكل كبيرة لبطلة ويمبلدون ‭‭2011‬‬ و2014. واستفاقت اللاعبة التشيكية المصنفة التاسعة لفترة وجيزة في المجموعة الثانية، إلا أن التونسية أنهت المباراة بشكل رائع لصالحها.

أنس: أحب الطريقة التي تلعب بها بترا

وقالت أنس في مقابلة عقب المواجهة في الملعب: «إنه انتصار مدهش. أحب الطريقة التي تلعب بها بترا. أحترم كثيرًا ما فعلته لتنس السيدات والفوز عليها اليوم إنجاز هائل بالنسبة لي».

وتأهلت ريباكينا لاعبة قازاخستان المولودة في موسكو المصنفة الثالثة والتي فازت على أنس بثلاث مجموعات في نهائي العام الماضي، بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا بينما كانت متأخرة 4-1 في المجموعة الأولى بسبب إصابة في الظهر.

وقالت أنس عن مواجهة ريباكينا: «ستكون مباراة صعبة، سأسعى للثأر. كانت مباراة نهائية صعبة العام الماضي. ستجلب الكثير من الذكريات، إنها لاعبة رائعة وتقدم أفضل أداء طوال الوقت».