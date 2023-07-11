  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. التونسية أنس جابر بعد التأهل لربع ويمبلدون للتنس: سأسعى للثأر من إيلينا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 04:11 مساء
شاهد.. التونسية أنس جابر بعد التأهل لربع ويمبلدون للتنس: سأسعى للثأر من إيلينا
التونسية أنس جابر. (فرانس برس)
alwasat radio

تأهلت التونسية أنس جابر إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس، لتواجه إيلينا ريباكينا في مباراة ستكون صعبة وستسعى خلالها التونسية إلى الثأر لمواجهة العام الماضي، بعد أن تغلبت، الإثنين، على منافستها البطلة السابقة التشيكية بترا كفيتوفا 6-صفر و6-3.

وتأهلت ريباكينا لاعبة قازاخستان المولودة في موسكو المصنفة الثالثة، بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا.

- أنس جابر تدعو للمساواة بين الرجال والنساء في جوائز بطولة روما
- التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ

سحقت اللاعبة التونسية أنس جابر منافستها البطلة السابقة بترا كفيتوفا على الملعب الرئيسي لبطولة ويمبلدون للتنس، لتضرب موعدا في دور الثمانية مع إيلينا ريباكينا في تكرار لمواجهتهما العام الماضي، وعدّلت أنس تأخرها بمجموعة إلى انتصار على بيانكا أندريسكو، السبت، لكنها لم تواجه أي مشاكل من هذا النوع، حيث فازت بالمجموعة الأولى في 22 دقيقة فقط دون أي مقاومة تذكر، حسب «فرانس برس».

وكانت ضربات أنس القصيرة الماكرة وتغيير سرعتها وزوايا التسديد قد تسببت في مشاكل كبيرة لبطلة ويمبلدون ‭‭2011‬‬ و2014. واستفاقت اللاعبة التشيكية المصنفة التاسعة لفترة وجيزة في المجموعة الثانية، إلا أن التونسية أنهت المباراة بشكل رائع لصالحها.

أنس: أحب الطريقة التي تلعب بها بترا
وقالت أنس في مقابلة عقب المواجهة في الملعب: «إنه انتصار مدهش. أحب الطريقة التي تلعب بها بترا. أحترم كثيرًا ما فعلته لتنس السيدات والفوز عليها اليوم إنجاز هائل بالنسبة لي».

وتأهلت ريباكينا لاعبة قازاخستان المولودة في موسكو المصنفة الثالثة والتي فازت على أنس بثلاث مجموعات في نهائي العام الماضي، بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا بينما كانت متأخرة 4-1 في المجموعة الأولى بسبب إصابة في الظهر.

وقالت أنس عن مواجهة ريباكينا: «ستكون مباراة صعبة، سأسعى للثأر. كانت مباراة نهائية صعبة العام الماضي. ستجلب الكثير من الذكريات، إنها لاعبة رائعة وتقدم أفضل أداء طوال الوقت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15
يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»

يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»
الليمون والتفاح لتبيض الأسنان

الليمون والتفاح لتبيض الأسنان
أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»

الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»
كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ

غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ
كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف

كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء

الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام

كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
لقاء بين الملك إدريس والقذافي

لقاء بين الملك إدريس والقذافي
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شفيونتيك تبلغ ربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها
شفيونتيك تبلغ ربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها
الأميركية توماس تعود من تعاطي الماريغوانا لتسجيل أسرع زمن في 200 متر للعام الجاري
الأميركية توماس تعود من تعاطي الماريغوانا لتسجيل أسرع زمن في 200 ...
كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف
كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ
المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان: مبابي عظيم لكن ليس قائدا
المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان: مبابي عظيم لكن ليس قائدا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس ......
الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي
الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي...
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا...
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي ......
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو...
المزيد
شاهد.. التونسية أنس جابر بعد التأهل لربع ويمبلدون للتنس: سأسعى للثأر من إيلينا
شاهد.. التونسية أنس جابر بعد التأهل لربع ويمبلدون للتنس: ......
فيلم وثائقي يبرز الدور الوطني والعلاقة التاريخية لنادي اتحاد العاصمة بالثورة الجزائرية (صور)
فيلم وثائقي يبرز الدور الوطني والعلاقة التاريخية لنادي اتحاد......
اعتماد نتائج ختام المرحلة الأولى من دوري التتويج الرباعي لكرة السلة في طرابلس قبل الإياب ببنغازي
اعتماد نتائج ختام المرحلة الأولى من دوري التتويج الرباعي ......
المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان: مبابي عظيم لكن ليس قائدا
المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان: مبابي عظيم لكن ليس ......
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ...
المزيد