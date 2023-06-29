أنس جابر جاهزة لمطاردة حلم الفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تعود نجمة التنس التونسية أنس جابر إلى بطولة ويمبلدون الإنجليزية، وهي عازمة على إنهاء ما بدأته بالفعل العام الماضي، بجانب الارتقاء بمسيرتها المهنية الرائدة بالفعل إلى آفاق جديدة، مدفوعة بألم الفشل في نهائي 2022 في البطولة الإنجليزية.

أنس جابر تستعيد مستواها

وتسعى أنس جابر التي تلقبها وسائل الإعلام بـ«وزيرة السعادة» التونسية، لتصبح أول امرأة أفريقية وعربية تفوز بلقب بطولة كبرى في التنس، بعد أن بلغت أيضا نهائي بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، وفقا لما ذكرته «رويترز».

وخرجت اللاعبة البالغ عمرها 28 عاما من الدور الثاني في ملبورن بارك في يناير الماضي، كما أنها عانت من الإصابات معظم الموسم.

واستعادت مستواها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لكنها لم تفكر طويلا في خروجها المفاجئ من دور الثمانية في باريس، وبدلا من ذلك ركزت أنظارها على الفوز على الملاعب العشبية.

الفوز بويمبلدون حلم أنس جابر

وقالت أنس جابر المصنفة السادسة عالميا: «أتمنى حصد لقب بطولة ويمبلدون للتنس. أنا أحلم به. إنه شيء لطالما أردته. بدأ موسم البطولات على الملاعب العشبية بالفعل في رأسي».

وقالت أنس إنها وزوجها بكيا عندما استرجعا مسيرتها إلى نهائي ويمبلدون العام الماضي، عندما خسرت أمام إيلينا ريباكينا في ثلاث مجموعات، وقد جعلها ذلك أكثر تعطشا لتحقيق النجاح هذه المرة.

بدأت أنس، التي فازت بأول لقب لها في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات على ملاعب العشب في برمنغهام العام 2021، موسمها على الملاعب العشبية بهزيمة في الدور الأول من بطولة ألمانيا المفتوحة الأسبوع الماضي، حيث كانت حاملة اللقب، ثم خرجت من دور الستة عشر في إيستبورن أمام الإيطالية كاميلا جيورجي الأربعاء الماضي.

أسلوب متنوع لأنس جابر

ويتميز أسلوبها في اللعب بالتنوع وهو مناسب الملاعب العشبية، لكنها قالت إنها لاتزال تتأقلم مع التحول المفاجئ من لعب التنس على الملاعب الرملية إلى الملاعب العشبية.

وقالت أنس جابر بعد فوزها في مجموعات متتالية على الإيطالية جاسمين باوليني في الجولة الافتتاحية في إيستبورن: «أحتاج إلى يومين من التدريب للتكيف مع ارتداد الكرة عن الملاعب العشبية. القدوم من الملاعب الرملية، حيث يكون الارتداد بطيئا جدا، لا يساعد. من الصعب اللعب على العشب دون خوض الكثير من المباريات على الأقل بالنسبة لي. صحيح أنني ألعب بشكل رائع على العشب، لكن يجب أن أجد إيقاعي وضرباتي لأتمكن من تقديم أفضل أداء».

ومن المؤكد أن أنس جابر لا تفتقر إلى الثقة، وستكون في مهمة لاستئناف سعيها لحصد أول لقب كبير بعيد المنال.