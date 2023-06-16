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أرسنال يجدد دماءه ويستغني عن 10 لاعبين بينهم موهبة فذة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 05:51 مساء
أرسنال يجدد دماءه ويستغني عن 10 لاعبين بينهم موهبة فذة
ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال (أرشيفية: الإنترنت)
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يستعد نادي أرسنال الإنجليزي للقيام بتجديد دماء فريق كرة القدم عبر الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، تمهيدا لضم لاعبين آخرين بدلا منهم من أجل خوض غمار منافسات الموسم الكروي المقبل بقوة.

وكشفت تقارير بريطانية اليوم أن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق، قرر الاستغناء عن عشرة لاعبين دفعة واحدة.

الاستغناء عن لاعب موهوب

وقالت صحيفة «ميرور» إن أرتيتا اتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل عدد من لاعبي الفريق، حيث قرر الإطاحة بهم بعدما ثبت له أنهم لن يكون لهم دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن من بين العشرة الراحلين عن النادي لاعبا يتمتع بموهبة فذة، لم تذكر اسمه، مشيرة إلى أن سبب الاستغناء عنه أنه أغضب أرتيتا بدخوله في خلاف معه خلال الموسم المنقضي.

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السيتي بطلًا للدوري الإنجليزي بعد تعثر أرسنال

وقد أكد النادي اللندني من جهته رحيل عشرة لاعبين عن قائمة الفريق، لافتا إلى أنه يجري مفاوضات مع ريس نيلسون بشأن توقيعه عقدا جديدا.

وقد ضمت لائحة المغادرين إينسلي مايتلاند نيلز، اللاعب البالغ 25 عاما، الذي أمضى الموسم الماضي معارا في صفوف ساوثهامبتون.

أما اللاعبون التسعة الراحلون فهم: زاك أوي وجويل إيديو وجورج لويس ومات سميث وتوم سميث وكليل جرين وألكسندر كوفاسيفيتش وتينو كوامينا وماثيوس روبرتس.

أقترب أرسنال جدا من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي، غير أنه فرط في العديد من النقاط بالجولات الأخيرة من الموسم، بينما تألق مانشستر سيتي، وتمكن من اللحاق بـ«الجانرز» وتخطاه، ليحسم اللقب لمصلحته في النهاية.

ويُعد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي أفضل مركز يحققه أرسنال منذ سبع سنوات، وذلك بعدما تطور كثيرا تحت قيادة أرتيتا، وأصبح من المنافسين على الفوز بلقب المسابقة.

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