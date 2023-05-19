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للقصة بقية.. رامسدايل يوقع عقدا «طويل الأمد» مع أرسنال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 11:57 صباحا
للقصة بقية.. رامسدايل يوقع عقدا «طويل الأمد» مع أرسنال
حارس فريق أرسنال الإنجليزي آرون رامسدايل خلال توقيعه العقد الجديد، 18 مايو 2023. (الإنترنت)
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وقّع الحارس آرون رامسدايل عقدا جديدا «طويل الأمد» مع أرسنال، وفق ما أعلن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الخميس.

أصبح الحارس البالغ 25 عاما عنصرا مهما في ملعب الإمارات منذ انضمامه إلى نادي شمال لندن من شيفيلد يونايتد في 2021، وفق «فرانس برس».

كان من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في 2025، ولم يكشف أرسنال عن شروط صفقته الجديدة.

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وقال المدرب الاسباني، ميكيل أرتيتا، لموقع النادي «نحن جميعا سعداء للغاية، لأن آرون وقع عقدا جديدا. الطريقة التي تطور بها آرون خلال العامين الماضيين كانت استثنائية، مع أدائه ومساهمته والتكيّف مع النادي».

وتابع «أنه لأمر رائع أن نواصل بناء مستقبلنا مع أكبر مواهبنا في فريقنا الشاب. نتطلع جميعا للاستمتاع بسنوات عديدة أخرى مع آرون اللاعب والشخص في النادي».

مشاركة الحارس مع أرسنال
شارك رامسدايل في 39 مباراة مع «المدفعجية» هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه في 15 منها في جميع المسابقات.

لكن حلم أرسنال نحو لقب أول في الدوري منذ 2004 تبدد في الأسابيع الأخيرة بعد أن تصدر للفترة الأكبر من الموسم، ويحتل راهنا المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة وذلك قبل مرحلتين من النهاية.

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