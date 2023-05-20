السيتي بطلًا للدوري الإنجليزي بعد تعثر أرسنال...

تعرض فريق أرسنال إلى خسارة بهدف نظيف أمام نادي نوتنغهام فورست على ملعب سيتي غراوند اليوم الأحد، ليهدي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمتصدر مانشستر سيتي.
ويملك مانشستر سيتي في رصيده 85 نقطة بينما يبتعد أرسنال بفارق أربع نقاط في المركز الثاني، مع تبقّي مباراة واحدة فقط «للمدفعجية»، مما يعني تتويج السيتي رسميًا بلقب «البريميرليغ» هذا الموسم.
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وتقدّم نوتنغهام فورست بهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، فيما لم تفلح محاولات أرسنال في تدارك النتيجة، لتنتهي المباراة وتنتهي معها أحلام أرسنال في التتويج بالدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 2004.
الفوز بالدوري الذهبي
وكانت آخر مرة فاز فيها أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2003-2004 ، حين حصد 90 نقطة على مدار 38 مباراة دون أن يخسر مباراة واحدة، ليتوج بالدوري الذهبي.
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