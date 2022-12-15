كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

وجه مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي رسالة دعم إلى صديقه مدافع المنتخب المغربي أشرف حكيمي، عقب وداع الأخير لمنافسات كأس العالم 2022.

وكان حكيمي قد أقصي على يد صديقه كيليان في مباراة نصف النهائي للمونديال والتي جمعت بين فرنسا والمغرب، إذ فازت الأولى بهدفين نظيفين.

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وتمتد الصداقة القوية بين أشرف حكيمي وكيليان مبابي إلى صيف 2021، حينما انتقل الدولي المغربي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وعانى أشرف في بدايته مع باريس، لكن كيليان سرعان ما تقرب إليه وساعده على التأقلم رفقة النادي.

النهائي الكبير

وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل في الخامسة مساء، فيما سيلعب المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي يوم السبت 17 ديسمبر في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب خليفة الدولي في الخامسة كذلك.

رسالة دعم كيليان مبابي لصديقه حكيمي عبر تويتر، عقب فوز فرنسا على المغرب بنصف نهائي المونديال، 14 ديسمبر 2022. (تويتر)