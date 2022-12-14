فرنسا والأرجنتين في النهائي والمغرب يلاقي كرواتيا في تحديد المركز الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الفرنسي الفوز في المباراة أمام منتخب المغرب على ملعب البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022، ليصعد لملاقاة المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية، فيما تنتهي المغامرة المغربية في المونديال، بخروج تاريخي من نصف النهائي، ليبقى له اللعب على المركز الثالث أمام منتخب كرواتيا.

واستغل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي انشغال الدفاع المغربي بمراقبته، ليهدي زميله الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز الكرة، الذي كان يقف وحيدًا، ليسكنها الشباك المغربية في الدقيقة الخامسة.

وتدارك المنتخب المغربي الأمر سريعًا، وحاول الرد عن طريق متوسط الميدان عز الدين أوناحي بتسديدة قوية، ولكن الحارس الفرنسي يتصدى لها ببراعة شديدة.

لتستمر المحاولات على استحياء، فيما كانت الهجمات المرتدة الفرنسية خطيرة للغاية، لكن الحارس المغربي مرة والمدافعين مرات أخرى، ليبعدوا الخطر عن مرمى «أسود الأطلس».

استمرار النتيجة على حالها يعني نهاية المغامرة المغربية من دور نصف نهائي كأس العالم، ليستمر حلم المباراة النهائية، يراود الأفارقة والعرب في مونديال العالم.

في الشوط الثاني دخل المنتخب المغربي بكل قوة لمحاولة استدراك التعادل، ولكن المنتخب الفرنسي تراجع للدفاع عن آماله في المرور للمباراة النهائية، ليقوم المدافعون الفرنسيون بتشتيت الكرات المغربية من داخل منطقة الجزاء.

- التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي والفرنسي لنصف نهائي كأس العالم

- الشوط الثاني.. مباراة المغرب وفرنسا بنصف نهائي المونديال

وانخفض إيقاع المباراة في الشوط الثاني، بينما تبادل المنتخبان الهجمات، التي لم تشكل خطورة على المرميين، ليحتفظ المنتخب الفرنسي ببطاقة العبور لمواجهة الأرجنتين.

وأضاع عبدالرزاق حمدلله فرصة خطيرة للمغرب للعودة في اللقاء، حيث تأخر في تسديد الكرة، وحاول مراوغة الدفاع الفرنسي، حتى زالت الخطورة، وأبعد الدفاع الكرة بعيدًا عن المرمى في أخطر الكرات المغربية في الشوط الثاني في الدقيقة 74.

وجاء الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي عكس سير المباراة، بعد توغل المهاجم كيليان مبابي ويقدم تمريرة لزميله البديل راندال كولو، الذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة الشباك في الدقيقة 79.

وانتهت المباراة بعد ضياع فرص مغربية خطيرة في اللحظات الأخيرة للمباراة، التي عاندت المغاربة في هذا اللقاء، ليصعد المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب الأرجنتيني، فيما سيواجه المغرب منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

مباراة الحراس

يخوض الحارس المغربي ياسين بونو مباراته الخامسة في كأس العالم، كأكثر حارس مغربي يشارك في المونديال، بينما يخوض هوغو لوريس الحارس الفرنسي مباراته الـ19 رفقة فرنسا في كأس العالم، ليعادل الحارس الألماني مانويل نوير كأكثر حارس يشارك في مباريات مونديالية تاريخيًا.