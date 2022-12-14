التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي والفرنسي لنصف نهائي كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب المغربي وليد الركراكي تشكيلة المنتخب المغربي لمواجهة منتخب فرنسا ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022، والتي ستقام في التاسعة مساء على ملعب البيت في قطر.

ويقود التشكيلة المغربية المهاجم حكيم زياش، فيما يحمي العرين الحارس بونو، واللذان تعول عليهما الجماهير المغربية كثيرًا، لكتابة تاريخ جديد لـ«أسود الأطلس».

وإليكم كامل التشكيلة:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد الياميق، غانم سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سفيان بوفال، حكيم زياش

خط الهجوم: يوسف النصيري

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كما أعلن المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب تشكيلة منتخب بلاده، حيث يشارك النجم كيليان مبابي أساسيًا، لمساعدة «الديوك» للعبور إلى المباراة النهائية.