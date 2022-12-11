  • Alwasat News
Atwasat

ماكرون يتوجه إلى قطر الأربعاء لحضور نصف نهائي المونديال بين فرنسا والمغرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 02:15 مساء
ماكرون يتوجه إلى قطر الأربعاء لحضور نصف نهائي المونديال بين فرنسا والمغرب
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المدرجات. (فرانس برس)
alwasat radio

كشفت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا عن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوجه إلى قطر، الأربعاء، لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب.

وفق ما أكدته وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا عبر «راديو فرانس إنفو»، الأحد، قالت «سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة»، بحسب «فرانس برس».

- «فيفا» يستبدل كرة «الرحلة» بـ«الحلم» في نصف النهائي ونهائي المونديال
- زيارة للمسجد تدفع زوجين كنديين للتعرف على الإسلام في مونديال قطر

وحضرت أوديا، أمس السبت، مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف.

وتابعت الوزيرة: «لقد تابع الرئيس منتخب فرنسا أمس السبت، منتبهًا لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة».

حتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب «الديوك»، وهو التزام مثير للجدل بسبب انتقادات لظروف العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيفة على البيئة ووضع المرأة والأقليات.

وقال ماكرون، مساء السبت، عبر «تويتر»: «مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معًا.. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي.. موعدنا نصف النهائي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا

«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا
كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟
علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام

علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدرب المنتخب الكرواتي: لا نخشى مواجهة ميسي ونستطيع عبور الأرجنتين
مدرب المنتخب الكرواتي: لا نخشى مواجهة ميسي ونستطيع عبور الأرجنتين
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
فرنسا تضع قدمًا في نصف النهائي بتقدمها على إنجلترا في الشوط الأول
فرنسا تضع قدمًا في نصف النهائي بتقدمها على إنجلترا في الشوط الأول
بإقصاء الإنجليز.. فرنسا تتأهل لمواجهة المغرب في نصف نهائي المونديال (صور)
بإقصاء الإنجليز.. فرنسا تتأهل لمواجهة المغرب في نصف نهائي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية بمونديال قطر
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية ......
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ...
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة...
كلمة أمير دولة قطر في افتتاح كأس العالم
كلمة أمير دولة قطر في افتتاح كأس العالم...
غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا
غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا...
المزيد
ماكرون يتوجه إلى قطر الأربعاء لحضور نصف نهائي المونديال بين فرنسا والمغرب
ماكرون يتوجه إلى قطر الأربعاء لحضور نصف نهائي المونديال بين ......
«فيفا» يستبدل كرة «الرحلة» بـ«الحلم» في نصف النهائي ونهائي المونديال
«فيفا» يستبدل كرة «الرحلة» بـ«الحلم» في نصف النهائي ونهائي ......
انتصار «أسود الأطلس» يعزز أحلام المغاربة في نصف نهائي المونديال
انتصار «أسود الأطلس» يعزز أحلام المغاربة في نصف نهائي ......
بإقصاء الإنجليز.. فرنسا تتأهل لمواجهة المغرب في نصف نهائي المونديال (صور)
بإقصاء الإنجليز.. فرنسا تتأهل لمواجهة المغرب في نصف نهائي ......
فرنسا تضع قدمًا في نصف النهائي بتقدمها على إنجلترا في الشوط الأول
فرنسا تضع قدمًا في نصف النهائي بتقدمها على إنجلترا في الشوط ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط