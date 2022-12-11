ماكرون يتوجه إلى قطر الأربعاء لحضور نصف نهائي المونديال بين فرنسا والمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا عن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوجه إلى قطر، الأربعاء، لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب.

وفق ما أكدته وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا عبر «راديو فرانس إنفو»، الأحد، قالت «سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة»، بحسب «فرانس برس».

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وحضرت أوديا، أمس السبت، مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف.

وتابعت الوزيرة: «لقد تابع الرئيس منتخب فرنسا أمس السبت، منتبهًا لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة».

حتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب «الديوك»، وهو التزام مثير للجدل بسبب انتقادات لظروف العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيفة على البيئة ووضع المرأة والأقليات.

وقال ماكرون، مساء السبت، عبر «تويتر»: «مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معًا.. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي.. موعدنا نصف النهائي».