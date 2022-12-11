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«فيفا» يستبدل كرة «الرحلة» بـ«الحلم» في نصف النهائي ونهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 01:22 مساء
«فيفا» يستبدل كرة «الرحلة» بـ«الحلم» في نصف النهائي ونهائي المونديال
كرة «الحلم». (إنترنت)
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن الكرة الرسمية للدور قبل النهائي ونهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بقطر، بعد أن أطلق على الكرة الجديدة اسم «الحلم» لتحل مكان «الرحلة»، الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات البطولة حتى الآن.

وذكر «فيفا» عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد: «ستحمل الكرة الحلم نفس التكنولوجيا المستخدمة في الرحلة والتي تقوم على نظام الكرة المتصلة الذي صممته الشركة المتخصصة في ذلك، وهي تقنية أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة في بطولة كأس العالم هذه».

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وأضاف: «إذ تعتمد على بيانات تموقع اللاعبين لتزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمكنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل مما يضفي مزيدًا من السلاسة على تجربة متابعة المباراة، فمن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تمامًا».

وقال مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بـ«فيفا» يوهانس هولزمولر: «من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت الشركة المصممة على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين، إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم».

وأضاف: «تمت مراعاة حماية البيئة في تصميم هذه الكرة، إذ تم الأخذ في الاعتبار كل الجوانب المهمة في هذا الصدد، مما يجعل من الحلم أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في الدور قبل النهائي ونهائي كأس العالم تُصنع حصريًا من أحبار ومواد لاصقة مائية».

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