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زيارة للمسجد تدفع زوجين كنديين للتعرف على الإسلام في مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 04:20 مساء
زيارة للمسجد تدفع زوجين كنديين للتعرف على الإسلام في مونديال قطر
الزوجان دورينيل وكلارا بوبا أثناء التقاط صورة لهما داخل المسجد الأزرق في الدوحة. (فرانس برس)
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يشرف مركز «ضيوف قطر» التابع لمؤسسة خيرية أهلية على مساجد لجلب عشرات الدعاة المسلمين من أرجاء العالم لتعريف مواطنيهم المشجعين خلال المونديال، حيث تعمل مؤسسات دينية حكومية وغير حكومية على اجتذاب بعض المشجعين الأجانب للتعرف على الإسلام خلال أوقات فراغهم عبر مساجد ومراكز قائمة بالفعل منذ سنين، في مونديال قطر 2022.

واستمع الزوجان الكنديان بوبا باهتمام للأذان مناديًا لصلاة المغرب ثم جلسا على أرضية مسجد في الدوحة يشاهدان بدهشة ركوع وسجود المصلين، خلال زيارة جاءت على هامش حضورهم أول كأس العالم في دولة عربية ومسلمة، وزار الزوجان مسجد كتارا، المبني على الطراز العثماني والذي يزين فسيفساء من البلاط الأزرق والأرجواني واجهته الخارجية، ما جعله يعرف باسم «المسجد الأزرق»، بحسب «فرانس برس».

زيارة الشرق الأوسط لأول مرة على هامش المونديال
وقال المحاسب دورينيل بوبا (54 عامًا) الذي يزور وزوجته الشرق الأوسط لأول مرة لعشرة أيام لتشجيع منتخب بلادهما «زيارتنا هنا للمسجد للتعلم والمعرفة أكثر بالإسلام، لدينا أفكار مسبقة ضد الثقافة والأشخاص المسلمين نتيجة وجود تنوع أقل في حياتنا، حين تكون هنا وترى كيف يفكر الناس المسلمون. فهذا يساعد الناس غير المسلمين على تغيير آرائهم».

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واصطحب مرشد إنجليزي من أصل باكستاني الزوجين في جولة في المسجد لتعريفهما بشكل مبسط عن الصلاة والأذان والصوم ومناسك الحج، في أول زيارة لهما لمسجد على الإطلاق، وفي أرجاء المسجد الذي يضم جانباه زخارف إسلامية زرقاء وتتوسطه ثريا عملاقة تتدلى منها قناديل زجاجية تكسب المكان إضاءة خافتة، يشرح مرشدون لمشجعين أجانب تعاليم الإسلام بمختلف اللغات.

وقالت زوجته الطبيبة كلارا (52 عامًا) التي ارتدت عباءة سوداء فوق ملابسها وحجابًا كشف عن قليل من خصلات شعرها إنها جاءت «ولدينا بعض الأفكار في رؤوسنا والآن قد يتغير بعضها، لفهم الأمور عليك أن تأتي وتلتقي بالناس وتتعرف عليهم».

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