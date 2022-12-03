لوريس يتفاخر بقرب معادلة رقم تورام مع «الديوك» (142) أمام بولندا في ثمن نهائي مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

يعادل حارس وقائد المنتخب الفرنسي هوغو لوريس رقم المدافع السابق ليليان تورام كأكثر لاعب مشاركة مع «الديوك»، وذلك حين يخوض، الأحد، مباراته الدولية الـ142 في مواجهة بولندا ضمن ثمن نهائي مونديال قطر، لذا أعرب لوريس عن فخره بمعادلة رقم تورام.

وقال لوريس، السبت «إنجاز صغير. أنا حقاً فخور بهذه الأرقام حتى وإن كانت ثانوية جداً مقارنة مع واقع أننا عشية خوض الدور ثمن النهائي من كأس العالم». وأضاف «بالنسبة للرقم القياسي، هذا أمر سأقدره حين تنتهي البطولة وآمل أن تنتهي بأفضل طريقة ممكنة»، بحسب «فرانس برس».

- مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل

- سويسرا ترافق البرازيل إلى دور الـ16 من كأس العالم

وأشاد ديشان الذي خاض خلال مسيرته 103 مباريات دولية وكان قائد المنتخب المتوج العام 1998، بحارسه معتبراً أن «الأرقام القياسية وجدت من أجل أن تحطم. من البديهي أن بعض الأرقام ترتدي أهمية أكثر من غيرها وهذا الرقم يتحدث عن نفسه، أن يخوض كل هذه المباريات وأن يلعب طيلة هذه الأعوام على أعلى المستويات».

وسيعادل لوريس الأحد رقم تورام الذي خاض 142 مباراة دولية على مدى 14 عاماً توجها بإحراز مونديال 1998 على الأراضي الفرنسية، وبدأ حارس توتنهام الإنجليزي الذي يحتفل في وقت لاحق من الشهر الحالي بميلاده السادس والثلاثين، مشواره مع «الديوك» في نوفمبر 2008، بعد أشهر معدودة على قرار تورام باعتزال اللعب مع المنتخب الوطني.