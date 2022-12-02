مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

حققت الكاميرون انتصارا تاريخيا على البرازيل في آخر منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم المقام في قطر، لكنه لم يكن كافيا للتأهل إلى دور الـ 16.

وفاز الأسود على «السامبا» بهدف أحرزه مهاجم فريق النصر السعودي فينسنت أبوبكر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ما يعد أول فوز لمنتخب أفريقي على البرازيل، أبطال العالم خمس مرات، حسب وكالة «فرانس برس».

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وحسمت البرازيل صدارة المجموعة السابعة رغم الخسارة، برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف أمام سويسرا التي تأهلت ثانيا بعد فوزها على صربيا.