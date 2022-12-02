سويسرا ترافق البرازيل إلى دور الـ16 من كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

نجح منتخب سويسرا في حسم بطاقة التأهل الثانية في المجموعة السابعة، لترافق البرازيل في دور الـ 16 من كأس العالم في قطر.

وفازت سويسرا على صربيا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتضمن التأهل خلف البرازيل المتصدر، التي سقطت أمام الكاميرون في هزيمة بالدقائق الأخيرة بهدف للاشيء، لكنها لم تكن كافية لتمنح الأسود التأهل، ليكتفوا بالمركز الثالث برصيد أربع نقاط.

واحتلت البرازيل صدارة المجموعة بست نقاط، تليها سويسرا بعدد النقاط نفسه لكن فارق الأهداف في صالح «السيلساو»، فيما تقبع صربيا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.