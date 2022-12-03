تشكيل هجومي لهولندا أمام أميركا في ضربة بداية دور الـ16 لمونديال قطر بالتوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

اختار المدير الفني لمنتخب هولندا لويس فان غال تشكيلا هجوميا بارزا لمنتخب بلاده أمام الولايات المتحدة الأميركية، في أولى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة في قطر 2022، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا.

ويلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره الأميركي، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بمونديال قطر 2022.

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جاء تشكيل منتخب هولندا ليضم في حراسة المرمى، أندريس نوبرت، وفي خط الدفاع، يوريان تيمبر وفيرجيل فان دايك وناثان آكي ودالي بليند ودينزل دومفريس، وفي خط الوسط، دافي كلاسين ومارتن دي رون وفرينكي دي يونغ، وفي خط الهجوم، كودي جاكبو وممفيس ديباي.

ويقود ممفيس ديباي خط هجوم منتخب هولندا أمام أميركا، بينما يشارك كريستيان بوليسيتش بشكل أساسي في تشكيل الولايات المتحدة الأميركية، حيث يتكون تشكيل أميركا من: مات تيرنر في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، سيرجينو ديست والكير زيميرمان وأنتوني روبنسون وتيم ريم، وفي خط الوسط، تايلر ادامز ويونس موسى وويستون مكيني، وفي خط الهجوم، جيسوس فيريرا وكريستيان بوليسيتش وتيموثي وياه.