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الشوط الثاني.. مباراة المغرب وفرنسا بنصف نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 10:04 مساء
الشوط الثاني.. مباراة المغرب وفرنسا بنصف نهائي المونديال
محاولة مغربية على الشباك الفرنسية في الشوط الثاني من نصف نهائي كأس العالم، 14 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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سجل الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن في الدقيقة السادسة ليباغت المنتخب المغربي ويربك حساباته.

ولم يسبق للمنتخب الفرنسي أن تعرض للهزيمة في أي مباراة بكأس العالم، أنهي شوطها الأول بالتقدم، إذ حقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي يتأخر فيها المنتخب المغربي في النتيجة في الشوط الأول في هذا المونديال.

بداية الشوط الثاني، المنتخب المغربي يقوم بتغيير آخر، يدخل إلى أرض الملعب يحيى عطية الله، وخروج نصير مزراوي بسبب الإصابة.

الدقيقة 47: خطيرة من حكيم زياش ولكن تمر جانبية.

الدقيقة 48: كرة خطيرة من كيليان مبابي ولكن الحارس بونو في الموعد.

الدقيقة 50: المنتخب المغربي يستحوذ على الكرة ويحاول تهديد المنتخب الفرنسي.

الدقيقة 53: هجمة مغربية خطيرة وعرضية في منطقة الستة، ولكن تمر جانبية.

الدقيقة 55: المغرب يقدم مباراة كبيرة ويحاول العودة في اللقاء بكرات خطيرة على المرمى الفرنسي الذي ارتكن للدفاع.

الدقيقة 59: الحكم يحتسب تسلل على كيليان مبابي ويمنع مرتدة خطيرة للمنتخب الفرنسي.

الدقيقة 62: المحاولات المغربية مستمرة والدفاع الفرنسي يقف صلبًا في مواجهة الهجوم المغربي القوي.

الدقيقة 64: عرضية رائعة من حكيم زياش تستهدف رأسية يوسف النصيري، ولكن الدفاع الفرنسي يبعد الخطورة.

الدقيقة 66: المهاجم عبدالرزاق حمدلله يستعد الدخول للمنتخب المغربي لتعويض المهاجم يوسف النصيري، فيما خرج المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو وعوضه المهاجم ماركوس تورام، بينما خرج اللاعب سفيان بوفال، وعوضه زكريا أبو خلال.

الدقيقة 67: عرضية من يحيى عطية الله ولكن أبو خلال يرتقي لها في أول محاولة للمس الكرة بعد دخوله، ولكن لم يلحق بها.

الدقيقة 69: تغطية رائعة من سليم أملاح أمام الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي ويبعد الخطورة.

الدقيقة 70: مخالفة مغربية من داري على المهاجم البديل تورمان وعرقلة قريبة من المرمى المغربي.

الدقيقة 71: عرضية من جريزمان من ركلة حرة، ويفشل المهاجم تورام في ترجمتها، لتخرج إلى خارج الملعب.

الدقيقة 73: بينية من جريزمان، ولكن تورمان يبدو أنه ليس في يومه، ويستمر في تضييع الكرات أمام المرمى المغربي,

الدقيقة 74: تبادل للكرات على الجانب الأيمن بين حكيم وأشرف، في محاولة خلخلة الدفاع الفرنسي الذي يغلق جميع المنافذ أمام المغرب.

الدقيقة 76: عبدالرزاق حمدلله يتأخر كثيرًا في التسديد داخل منطقة الجزاء الفرنسية ويضيع فرصة خطيرة.

الدقيقة 78: دخول المهاجم عبدالصمد الزلزولي، وخروج سليم أملاح الذي دخل بديلًا، يبدو أنه غير قادر على استكمال المباراة.

الدقيقة 79: خروج عثمان ديمبلي ودخول المهاجم راندال كولو.

الدقيقة 79: الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي.

الدقيقة 83: يبدو المنتخب المغربي فاقدًا للأمل في العودة بعد الهدف الفرنسي المباغت.

الدقيقة 88: الكرة حائرة في نصف الملعب واللاعبون منهكون في الدقائق الأخيرة.

الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من ضائع أوناحي يسدد والكرة تخرج بعيدة.

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