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حكيمي ومبابي.. صديق الأمس منافس اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 07:04 مساء
حكيمي ومبابي.. صديق الأمس منافس اليوم
الصديقان المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي لاعبا باريس سان جيرمان الفرنسي. (أرشيفية:الإنترنت)
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يلتقي اليوم الأربعاء المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي بملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022، في مواجهة يلتقي فيها الصديقان أشرف حكيمي المغربي وكيليان مبابي الفرنسي، سعيًا منهما نحو هدف واحد، وهو اقتناص بطاقة العبور نحو نهائي المونديال.

علاقة صداقة وطيدة تربط بين مدافع المنتخب المغربي أشرف حكيمي بمهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي منذ انضمام الأول إلى صفوف باريس سان جرمان في 2021، وذلك حسبما جاء في موقع فرانس 24.
لكن الصداقة ستتوقف لمدة 90 دقيقة وربما أكثر، عندما يتواجه منتخبا بلديهما في نصف النهائي على ملعب البيت في قطر.

ومن باب الصدفة، ستكون مهمة حكيمي مراقبة مبابي، لأنه يلعب في مركز المدافع الأيمن، بينما يشغل مبابي مركز الجناح الأيسر، لذلك فالمنافسة ستكون على أشدها بينهما من أجل هدف مشترك: بلوغ المباراة النهائية للعرس العالمي.
وسيتعين على أشرف إيقاف زميله وصديقه كيليان، ومنعه من تسجيل الأهداف، لينطلق بـ«أسود الأطلس» نحو النهائي، فيما سيواجه كيليان صعوبة في منع انطلاقات حكيمي، ومهاجمة دفاعات المغرب التي استعصت من قبل أمام منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال.

ثلاثة قلوب
وكان حكيمي قد وجه رسالة خاصة إلى مبابي عقب تأهل منتخبي بلديهما إلى دور الأربعة، إذ نشر تغريدة عبر حسابه على توتير، قال فيها «أراك قريبا يا صديقي»، رد عليه المهاجم الفرنسي بثلاثة قلوب.

وعندما حطّ الرحال في باريس سان جرمان قادما من إنتر، لم يكن أشرف حكيمي مرتاحًا، لكن وجد ضالته في مبابي أحد أبناء جيله، مواليد 1998.

بداية الرحلة الباريسية بصداقة كيليان
ومنذ خطواته الأولى في العاصمة الفرنسية، جعل مبابي الأمور أسهل لحكيمي بفضل إتقانه للغة الإسبانية وتقاسمهما لنفس الاهتمامات حسبما ذكرته صحيفة «لو باريزيان»، فمرّ التيار بسرعة كبيرة بين اللاعبين كما قال المدافع المغربي «تجمعنا صداقة جيدة جدا، نشأت الصداقة بيننا بشكل طبيعي، ما يعجبني، يحبه هو أيضًا، لدينا نفس الأذواق»، ليجد حكيمي في مبابي الصديق الوفي الذي يساعده على التأقلم في مدينة النور، وذلك وفق ما نشر عبر موقع فرانس 24.

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وصرح أشرف حكيمي سابقًا: «صداقتي الوطيدة مع مبابي لها أسباب عدة، حيث إننا شابان نبلغ من العمر 23 عامًا، نتشارك نفس الأذواق، نتحدث عن الموسيقى وألعاب الفيديو، نذهب إلى المطاعم ونقضي أوقاتا معًا، نحب بعضنا البعض، وهذا الأمر يُلاحظ داخل الملعب وخارجه».

التواصل الدائم
ورغم التركيز العالي والعزلة عن العالم الخارجي في معسكر المنتخبين، بقي التواصل بين اللاعبين مستمرا إن كان ذلك على أرضية الملعب من خلال احتفالاتهما بالأهداف على طريقة البطريق، أو خارجه عبر زيارة النجم الفرنسي لزميله في فندق الإقامة قبل مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي، أو تفاعل مبابي مع ركلة الترجيح الحاسمة التي سجلها حكيمي في مرمى الإسباني أوناي سيمون.

احتفالات مشتركة
كما يشترك الاثنان في احتفالاتهم بالأهداف حيث يقوم الإثنان بحركة البطريق عقب التسجيل، كذاك القرفصاء، الإبهام على الأنف، اليد على الظهر، في وضع إبريق الشاي، ليدل ذلك على مدى التفاهم بين اللاعبين.

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