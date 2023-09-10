6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

ينصح خبراء التغذية بدمج الحبوب الكاملة والبذور في الحمية الغذائية اليومية، لما تحتوي من ألياف وفيتامينات غنية تمنح الجسم العناصر والطاقة التي يحتاجها يوميًا.

ومن أبرز فوائد البذور هو المساعدة في إنقاص الوزن الزائد بطريقة صحية ومستدامة، فهي من المأكولات التي يصفها خبراء التغذية بـ«محطات توليد الطاقة» لأنها غنية بالعناصر الأساسية التي تسهم في إنقاص الوزن، كما نقل موقع «هيلث شوتس».

البذور تمنح إحساسًا بالشبع لفترة طويلة

تتميز بذور القنب بأنها مليئة بالعناصر الغذائية وخيار رائع لفقدان الوزن، لأنها مصدر بروتين كامل، ومنخفضة السعرات الحرارية، وتحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، فهي مفيدة لعملية التمثيل الغذائي واستعادة العضلات.

وتعمل بذور القنب على تقليل الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أنها مصدر رائع للألياف. يمكنك تناولها عن طريق وضعها في العصائر أو رشها على الحبوب أو الزبادي.

وهناك بذور اليقطين. تشمل المزايا الصحية العديدة لبذور اليقطين مساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن. فهي غنية بالبروتين والزنك والنحاس والمغنيسيوم والمواد المغذية الأخرى، يمكن أن تكون مفيدة جدًا لصحتك.

من ناحية أخرى، فإن البروتين والألياف الموجودة في بذور اليقطين تجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة، ومن ناحية أخرى، يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على الأنسجة العضلية الصحية وتنظيم عملية التمثيل الغذائي. يمكن رشها على السلطات أو تحميصها للحصول على وجبة خفيفة لذيذة.

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بذور غنية بأوميغا 3 والألياف الغذائية

وهناك بذور الكتان الغنية بحمض ألفا لينولينيك، وهو حمض أوميغا 3 الدهني، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والدهون الجيدة. كل هذه العناصر الغذائية تدعم استقرار مستويات السكر في الدم وتقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يحسن التحكم في السعرات الحرارية.

كما تشجع هذه البذور المغذية على الشعور بالامتلاء. استمتع بها في الحبوب أو الزبادي أو العصائر.

ولدينا بذور السمسم، فهي مصدر كبير للبروتين، الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية. وهذا يساعد على تجنب استهلاك الكثير من السعرات الحرارية ويعزز فقدان الوزن.

كما أن بذور السمسم مصدر رائع للألياف والدهون المفيدة، التي تشجع على الشبع وتسرع عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على فقدان الوزن. يمكن تناول بذور السمسم عن طريق سحقها أو إضافتها إلى السلطة. يمكنك أيضًا تحميصها وتناولها.

وتعد بذور عباد الشمس خيارًا غنيًا بالعناصر الغذائية لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من الوزن الزائد لأنها تساعد في التحكم في الرغبة الشديدة غير المرغوب فيها لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.

بذور غنية بمضادات الأكسدة

وبذور عباد الشمس غنية بفيتامين إي، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تعزز وظيفة التمثيل الغذائي ويقلل الالتهاب، متوفر بكثرة أيضًا في هذه البذور. ويمكن استهلاكها نيئة أو محمصة.

ولدينا بذور الصابجا التي تساعد في تقليل حرارة الجسم، وإدارة نسبة السكر في الدم، وعلاج الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة. وهي مثالية لفقدان الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين والدهون الحيوية والكربوهيدرات والألياف.

كما أنها تحتوي على توازن صحي بين أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية والتي تدعم عملية التمثيل الغذائي الصحي في الجسم، وتحسن إشراق البشرة، وتعزز نمو الشعر.