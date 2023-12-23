حكومة الأرجنتين تفرض غرامة بآلاف الدولارات على منظمي مظاهرة ضد إجراءات التقشف

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت الحكومة الأرجنتينية، على منظمي أول تظاهرة ضدها دفع عشرات آلاف الدولارات لتغطية كلفة نشر قوات أمنية.

وشارك الآلاف في تظاهرة الأربعاء ضد إجراءات التقشف التي اتخذها الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، وإحياءً لذكرى احتجاجات عام 2001 الدامية التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في البلاد، بحسب «يورو نيوز».

وقال الناطق باسم الحكومة مانويل أدورني، الجمعة، إن كلفة النشر المكثف لقوات الشرطة ورجال مكافحة الشغب بلغت 60 مليون بيزو (73 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي»، مضيفا أن «الفاتورة سترسل إلى الحركات الاجتماعية»، كونها «تتحمل مسؤولية الكلفة التي لا ينبغي أن تقع على عاتق المواطنين».

تضييق الخناق على التظاهرات

وانتقد منظمو التظاهرة الانتشار المكثف لرجال الشرطة واعتبروه محاولة للاستفزاز.

وقال زعيم الحركة اليسارية «بولو أوبريرو»، إدواردو بيليبوني إن «هذا يذكرني بالديكتاتورية» التي استمرت من عام 1976 إلى عام 1983.

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وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش، في حكومة الرئيس اليميني ميلي، وهي تشرف من مقر الشرطة على العملية الأمنية.

وتسعى حكومة ميلي إلى تضييق الخناق على مئات التظاهرات السنوية التي تعرقل حركة المرور في العاصمة، ومن ضمن الأساليب التي لجأت إليها التهديد بسحب المساعدة الاجتماعية من المحتجين الذين يغلقون الطرق.