«تويوتا» تستدعي مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت مجموعة «تويوتا» عملاق صناعة السيارات الياباني على موقعها الإلكتروني الأربعاء أنها استدعت حوالي مليون سيارة من ماركتي «تويوتا» و«ليكزس» في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية.

وذكرت وكالة «فرانس برس» وفقاً لإشعار الاستدعاء الذي نشرته «تويوتا» أن أجهزة الاستشعار الموجودة في مقعد الراكب الأمامي في المركبات المعنية قد يكون بها عيب في التصنيع قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي.

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وأوضحت المجموعة أن هذا العيب «لا يسمح للجهاز بتقييم وزن الراكب بشكل صحيح وقد لا تنتفخ الوسادة الهوائية كما ينبغي في بعض الحوادث، مما يزيد من خطر الإصابة».

ويعود تاريخ الطرازات المعنية بقرار الاستدعاء إلى الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022. والطرازات المعنية من ماركة «تويوتا» تشمل سيارات الدفع الرباعي الشهيرة «راف4» و«هايلاندر» وطرازي «كورولا» و«كامري».