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«تويوتا» تجري اختبار قيادة جديدة لسيارة «سوبرا»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 18 ديسمبر 2023, 09:32 صباحا
«تويوتا» تجري اختبار قيادة جديدة لسيارة «سوبرا»
تعديلات جديدة لـ«سوبرا» من «تويوتا» تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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يقدم فندق «فيجي سبيدواي» في اليابان تجربة جديدة للمقيمين به، إذ يمكنهم تجربة قيادة سيارة «تويوتا سوبرا» الجديدة، بفضل الشراكة بين الشركة اليابانية والفندق صاحب مضمار السباق الشهير.

وأعلنت إدارة الفندق أن أولئك الذين يقيمون في جناح أو فيلا يمكنهم التوجه إلى الطرق المحلية لمدة ساعة في أحد طرازي «سوبرا» الجديدين بين 15 يناير 2024 و30 يونيو 2024، حسب «كار سكوب».

تصميم السيارة
وقد جرى تجهيز أحد هذه الطرازات بناقل حركة أوتوماتيكي قياسي ذي ثماني سرعات للسيارة وهو فريد من نوعه.

ويأتي الطراز الثاني من «سوبرا» مع ناقل يدوي ست سرعات. وكلاهما يأتي مع إطارات من «ميشلان». وتوفر «تويوتا» خمسة اختبارات للقيادة، يستمر الاختبار الواحد لمدة خمس سنوات.

ويستضيف طريق فوجي السريع «مهرجان سوبرا الشتوي» الخاص في الفترة من 21 إلى 22 يناير. ولن يتمكن الحاضرون من اختبار الجيل الحالي من «سوبرا A90» فحسب، بل ستتاح لهم أيضًا فرصة قيادة سيارة سيليكا موديل العام 1985 ، و1991، و«سوبرا 2.5 جي تي». وستقتصر مدة اختبار السائقين هذه المرة على 30 دقيقة.

تعديلات جديدة لـ«سوبرا» من «تويوتا» تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
تعديلات جديدة لـ«سوبرا» من «تويوتا» تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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