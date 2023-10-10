  • Alwasat News
Atwasat

«تويوتا» تكشف تصميم مركبة مخصصة للتجول على سطح القمر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 02:53 مساء
«تويوتا» تكشف تصميم مركبة مخصصة للتجول على سطح القمر
مركبة صممتها شركة «تويوتا» لاستكشاف سطح القمر. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
alwasat radio

كشفت شركة «تويوتا» اليابانية لتصنيع السيارات مفهوما لتصميم مركبة مخصصة للاستكشاف والتجول على سطح القمر، بالتزامن مع مرور خمسة عقود تقريبا على أول خطوة للإنسان على القمر.

وأعلنت «تويوتا» التصميم المستقبلي للمركبة، التي أطلقت عليها اسم «Baby Lunar Cruiser»، وهي من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، كهربائية بالكامل، على ما نقلت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

والمركبة مزودة بشبكة أمامية ضخمة تحمل شعار «تويوتا»، وإطارات دون هواء، ومحركات كهربائية داخل الإطارات. وربما الأمر الأكثر إثارة هو القدرة على التحكم في المركبة عن طريق عصا التحكم.

«برادا» تصمم أزياء رواد الفضاء في الرحلة المقبلة إلى القمر
دراسة فرنسية: إمكانية تربية الأسماك على القمر

استخدام تقنية الواقع المعزز والذكاء الصناعي
وتحمل المركبة سمات السيارة التقليدية، لكنها تأتي مع زجاج أمامي بانورامي، وشاشة عرض ضخمة تعمل بتقنية الواقع المعزز وتقنيات الذكاء الصناعي. كما أنها مزودة بمجموعة من كاميرات المراقبة تغطي كل الزوايا، وأجهزة استشعار قادرة على تحديد الأسطح الوعرة وغيرها.

تصميم مركبة «Baby Lunar Cruiser» مستوحى من سيارة «لاند كروزر» الأصلية، وطور بالتعاون بين شركة «تويوتا» ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ويعتمد على تكنولوجيا خلية الوقود التي تطورها «تويوتا».

وسيجرى بناء هذه المركبة ذاتية القيادة ذات العجلات الست للهبوط على القمر في العام 2029، وستكون قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 10 آلاف كم عبر سطح القمر، ويمكن أن تستوعب شخصين على مدى 14 يوما، وتسمح لهما بالعيش والعمل داخلها، مع التجول والانتقال على سطح القمر.

وتحتفظ «Baby Lunar Cruiser» ببعض مميزات سيارة «لاند كروزر» التقليدية، أبرزها السقف المطلي باللون الأبيض، لترطيب مقصورة القيادة، وهي ميزة ستكون فعالة على سطح القمر مع وصول درجات الحرارة عليه في النهار إلى 121 درجة مئوية، و128 تحت الصفر خلال الليل.

مركبة صممتها شركة «تويوتا» لاستكشاف سطح القمر. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
مركبة صممتها شركة «تويوتا» لاستكشاف سطح القمر. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
مركبة صممتها شركة «تويوتا» لاستكشاف سطح القمر. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
مركبة صممتها شركة «تويوتا» لاستكشاف سطح القمر. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق ...
الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل»

الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة ...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع ...
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف «بيكسل»
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف «بيكسل»
مواقع المواعدة تتسابق على تطوير تقنيات التحقق من هويات المستخدمين
مواقع المواعدة تتسابق على تطوير تقنيات التحقق من هويات المستخدمين
صاروخ «فيغا» ينجح في وضع 12 قمرا صناعيا في المدار
صاروخ «فيغا» ينجح في وضع 12 قمرا صناعيا في المدار
المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ
المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ
دراسة فرنسية: إمكانية تربية الأسماك على القمر
دراسة فرنسية: إمكانية تربية الأسماك على القمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟...
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف «بيكسل»
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف ......
منح نوبل الكيمياء لـ3 علماء في الولايات المتحدة
منح نوبل الكيمياء لـ3 علماء في الولايات المتحدة...
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة...
«ميكروسوفت» تبحث استخدام الطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الصناعي
«ميكروسوفت» تبحث استخدام الطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات ......
المزيد
«تويوتا» تكشف تصميم مركبة مخصصة للتجول على سطح القمر
«تويوتا» تكشف تصميم مركبة مخصصة للتجول على سطح القمر...
هل يمكن لـ«تشات جي بي تي» أن يساعد المستخدمين في العلاج النفسي؟
هل يمكن لـ«تشات جي بي تي» أن يساعد المستخدمين في العلاج ......
يعادل 3 أضعاف حجم البرازيل.. اتساع ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي
يعادل 3 أضعاف حجم البرازيل.. اتساع ثقب الأوزون فوق القطب ......
دراسة فرنسية: إمكانية تربية الأسماك على القمر
دراسة فرنسية: إمكانية تربية الأسماك على القمر...
المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ
المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ...
المزيد