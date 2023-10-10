«تويوتا» تكشف تصميم مركبة مخصصة للتجول على سطح القمر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت شركة «تويوتا» اليابانية لتصنيع السيارات مفهوما لتصميم مركبة مخصصة للاستكشاف والتجول على سطح القمر، بالتزامن مع مرور خمسة عقود تقريبا على أول خطوة للإنسان على القمر.

وأعلنت «تويوتا» التصميم المستقبلي للمركبة، التي أطلقت عليها اسم «Baby Lunar Cruiser»، وهي من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، كهربائية بالكامل، على ما نقلت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

والمركبة مزودة بشبكة أمامية ضخمة تحمل شعار «تويوتا»، وإطارات دون هواء، ومحركات كهربائية داخل الإطارات. وربما الأمر الأكثر إثارة هو القدرة على التحكم في المركبة عن طريق عصا التحكم.

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استخدام تقنية الواقع المعزز والذكاء الصناعي

وتحمل المركبة سمات السيارة التقليدية، لكنها تأتي مع زجاج أمامي بانورامي، وشاشة عرض ضخمة تعمل بتقنية الواقع المعزز وتقنيات الذكاء الصناعي. كما أنها مزودة بمجموعة من كاميرات المراقبة تغطي كل الزوايا، وأجهزة استشعار قادرة على تحديد الأسطح الوعرة وغيرها.

تصميم مركبة «Baby Lunar Cruiser» مستوحى من سيارة «لاند كروزر» الأصلية، وطور بالتعاون بين شركة «تويوتا» ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ويعتمد على تكنولوجيا خلية الوقود التي تطورها «تويوتا».

وسيجرى بناء هذه المركبة ذاتية القيادة ذات العجلات الست للهبوط على القمر في العام 2029، وستكون قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 10 آلاف كم عبر سطح القمر، ويمكن أن تستوعب شخصين على مدى 14 يوما، وتسمح لهما بالعيش والعمل داخلها، مع التجول والانتقال على سطح القمر.

وتحتفظ «Baby Lunar Cruiser» ببعض مميزات سيارة «لاند كروزر» التقليدية، أبرزها السقف المطلي باللون الأبيض، لترطيب مقصورة القيادة، وهي ميزة ستكون فعالة على سطح القمر مع وصول درجات الحرارة عليه في النهار إلى 121 درجة مئوية، و128 تحت الصفر خلال الليل.

مركبة صممتها شركة «تويوتا» لاستكشاف سطح القمر. (جريدة ديلي ميل البريطانية)

مركبة صممتها شركة «تويوتا» لاستكشاف سطح القمر. (جريدة ديلي ميل البريطانية)