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«أدنوك» تعلن عن تطوير حقلَي غاز تعملان بصافي انبعاثات صفرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 03:39 مساء
«أدنوك» تعلن عن تطوير حقلَي غاز تعملان بصافي انبعاثات صفرية
مقر شركة أدنوك في دبي (أ ف ب)
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أعلنت شركة «أدنوك» النفطية الإماراتية، الخميس، ترسية عقدين لمشروع ضخم لتطوير حقلَي غاز، قبل بضعة أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب28».

وقالت الشركة العملاقة المملوكة للحكومة الإماراتية في بيان، إنها اتخذت «قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلَي لحيل وغشا البحري، متعهّدةً بأن يكون الأول عالمياً الذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية، وفق وكالة «فرانس برس».

وتبلغ الكلفة الإجمالية للعقدين اللذين تمّ توقيعهما في اليوم الأخير من مؤتمر «أديباك» السنوي للطاقة في أبوظبي 16,94 مليار دولار.

وبموجبهما، كُلّفت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة «سايبم» الإيطالية تنفيذ حزمة الأعمال البحرية من هندسة وتشييد للمرافق على الجزر الصناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، أما بالنسبة للأعمال البريّة فستتولاها شركة «تكنيمونت» الإيطالية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ثاني أكسيد الكربون والكبريت.

المشروع يتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون
وأوضح البيان أن المشروع يشمل «التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات» التي ستسمح بالتقاط 1,5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون. كما سيستفيد المشروع من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة.

وأوضح البيان أن حقلَي «غشا» و«الحيل» يُعدّان جزءًا من امتياز «غشا»، الذي من المقرر أن يُنتج أكثر من 1,5 مليار قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط «أدنوك» لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

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وتدير «أدنوك» 95% من إجمالي احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي، التي تُعدّ سابع أكبر احتياطيات في العالم.

ونُشرت دراسة في سبتمبر، يشير فيها خبراء مجموعة «كلايمت أكشن تراكر» إلى اعتماد الإمارات على الغاز في إنتاجها للكهرباء، معربين عن قلقهم من رهان الدولة المضيفة لكوب28 على تقنيات التقاط الكربون.

تقنيات ضرورية لمكافحة تغيّر المناخ
وتعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن هذه التقنيات باتت ضرورية لمكافحة تغيّر المناخ. إلا أنّ منتقديها يعربون عن قلقهم من استخدامها كذريعة لمواصلة إنتاج الوقود الأحفوري وانبعاثات الغازات الدفيئة، بدلًا من تسريع الانتقال إلى الطاقات النظيفة.

وينتقد ناشطون بيئيون الإمارات بسبب مقاربتها لمسائل المناخ وكذلك لاختيارها رئيس «أدنوك» الإماراتي سلطان الجابر رئيسًا لمؤتمر كوب28 الذي يُعقد في دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر.

وأكد الجابر وهو أيضًا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الإثنين، في افتتاح مؤتمر «اديباك»، أنّ الوقود الأحفوري يلعب دورًا رئيسيًا في معركة مكافحة تغيّر المناخ.

وفي يوليو، تعهّدت «أدنوك» بتسريع خططها بشأن الحياد المناخي، واضعة نصب أعينها عام 2045 بدل 2050، رغم سعي الدولة الخليجية لزيادة طاقتها الإنتاجية من الخام واستثمار عشرات مليارات الدولارات في قطاع النفط والغاز، لكن هذا الهدف لا يأخذ في الاعتبار الانبعاثات غير المباشرة الناجمة عن استهلاك زبائن الشركة للمحروقات المصدّرة والتي تشكّل الجزء الأكبر من بصمتها الكربونية.

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