بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من نيو ميد إنرجي «الإسرائيلية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة نيو ميد إنرجي «الإسرائيلية» للغاز، اليوم الثلاثاء، تلقيها عرضا لشراء 50% من رأسمالها، من كل من شركة بريتش بتروليوم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية في مقابل أربعة مليارات دولار.

وأكدت بريتش بتروليوم، في بيان صحفي، تقديمها العرض دون الإفصاح عن قيمته، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتمتلك نيو ميد إنرجي حقوق استغلال أكثر من 45% من حقل «ليفياثان»، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في الأراضي المحتلة «إسرائيل».

وأكدت الشركة أن العرض الذي تلقته الإثنين «غير ملزم»، مشيرة إلى تعيين لجنة تدقيق لدرس تفاصيل الصفقة.