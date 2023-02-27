«أدنوك للغاز» ترفع حجم الطرح العام الأولي إلى 5%

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «أدنوك للغاز» الإماراتية الإثنين قرارها رفع حجم الطرح الأولي إلى 5% من أسهم الشركة بدلا من 4%، في أكبر عملية بيع أسهم هذا العام تهدف لجمع نحو 2.5 مليار دولار، بحسب بيان رسمي.

وتعد «أدنوك للغاز» التي تم تأسيسها في يناير 2023 كأحد فروع شركة النفط الوطنية «أدنوك»، مجموعة واسعة النطاق تعمل في جميع مجالات وجوانب قطاع الغاز، بحسب «فرانس برس».

وقالت الشركة الإماراتية في بيان إن «قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح»، مضيفة يعني هذا أن «قيمة الطرح ستبلغ تقريبا من 2.4 مليار دولار أميركي إلى 2.5 مليار دولار».

الشركة تبيع 3.84 مليار سهم

بيعت أسهم الشركة المعروضة الخميس في أول ساعة من بدء فترة الاكتتاب، بحسب ما أعلن مصدر مقرب. وستقوم الشركة ببيع 3.84 مليار سهم وهو ما يشكل 5% من مجموع أسهمها.

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وتم تحديد النطاق السعري الخميس لأسهم الطرح «بين 2.25 إلى 2.43 درهم للسهم الواحد»، ما يعني تقييم الشركة بما بين 47 و50.8 مليار دولار. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي في الثالث من مارس المقبل. وسيتم بدء الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 13 من مارس المقبل.

طاقة الشركة الإنتاجية تبلغ 10 مليارات قدم مكعبة

وفقًا لوكالة «بلومبرغ» المالية، تم جمع 1.67 مليار دولار فقط في الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن هذا العام.

وتبلغ طاقة الشركة الإنتاجية حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات. وهي توفر حوالي 60 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة لمجموعة من الزبائن في أكثر من 20 دولة.