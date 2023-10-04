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أسعار النفط تتراجع قبل اجتماع «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 07:35 صباحا
أسعار النفط تتراجع قبل اجتماع «أوبك بلس»
مضخات في حقل نفطي، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع لجنة وزراء «أوبك بلس»، بعد أن عوضت مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم، توقعات نقص الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» ستة سنتات إلى 90.86 دولار للبرميل، في حين هبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 89.18 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

استمرار سياسات «أوبك بلس» دون تغيير
ومن المتوقع أن تبقي منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك بلس» على سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع اليوم، بعد أن مدد العضوان السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، وفق «رويترز».

وينتظر أن ترفع السعودية سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر للخام العربي الخفيف إلى آسيا للشهر الخامس على التوالي، حسب استطلاع للوكالة، إذ يتوقع المشاركون في السوق أن تظل إمدادات الخام المتوسط ​​الكبريت محدودة.

كما يراقب المستثمرون عن كثب العرض والطلب في الولايات المتحدة، وأظهرت بيانات الصناعة انخفاض مخزونات الخام بنحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية الأرقام الرسمية اليوم، وقدر ثمانية محللين استطلعت «رويترز» آراءهم أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط ​​بنحو 500 ألف برميل خلال المدة نفسها.

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