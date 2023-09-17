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قمة مجموعة الـ77+الصين تدعو إلى الوحدة في مواجهة الدول الغنية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 08:30 صباحا
قمة مجموعة الـ77+الصين تدعو إلى الوحدة في مواجهة الدول الغنية
الرئيسان الكوبي ميغيل دياز كانيل (يسار) والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لدى وصولهما إلى قصر الثورة في هافانا، لحضور قمة مجموعة الـ77+الصين, 19 سبتمبر 2023 (أ ف ب)
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اختتمت مجموعة الـ77+الصين، السبت قمتها في هافانا بالدعوة إلى «الوحدة» بمواجهة الدول الغنية، فيما حض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تصعيد «المطالب»، على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة.

وقال لولا إن «الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة. الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية تفقد من مصداقيتهم. يجب ألا ننقسم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع الرئيس البرازيلي، الذي يترأس أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية «علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.

- قادة 134 دولة يدعون إلى تغيير النظام العالمي بقمة «77+» في كوبا

ورأى أنّ «الثورة الرقمية» و«التحول في مجال الطاقة»، هما «تغييران رئيسيان جاريان»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن يشكلهما عدد قليل من الاقتصادات الثرية، مكرّرة علاقة التبعية بين الوسط والأطراف».

وبدأت قمة «مجموعة الـ77 والصين»، الجمعة في هافانا بمشاركة نحو 100 دولة من آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، تمثل 80% من سكان العالم.

والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في 1946، تضم حاليا 134 دولة وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي.

وحضر ممثلون من نحو 100 دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها «دور العلم والتكنولوجيا والابتكار» في التنمية.

ومن بين المشاركين نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة، ومنهم الرؤساء الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بيترو، والأنغولي جواو لورنسو، والرواندي بول كاغامي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما حضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

مشكلات «بلغت ذروتها»
وخلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة منذ يناير، إلى «تغيير قواعد اللعبة» الاقتصادية الدولية، معتبرا أنها «معادية لتقدم» دول الجنوب.

وتناول العديد من المتحدثين انعدام المساواة على الصعيد العالمي الذي كشفته جائحة كوفيد-19، وضرورة خفض ديون البلدان الأكثر فقرا لتمويل التحول المناخي.

وأكدت دول مجموعة الـ77+الصين في بيانها الختامي «التزامها بزيادة الوحدة»، داخل المجموعة من أجل «تعزيز دورها على الساحة الدولية»، مشددة على «الضرورة الملحة لإصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة»، حتى يكون «أكثر شمولا وأكثر تنسيقا».

وكتبت الدول في البيان «نلاحظ بقلق شديد أن المشكلات البالغة التي يتسبب بها النظام الاقتصادي الدولي للبلدان النامية بفعل افتقاره إلى العدل، بلغت ذروتها».

«زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية»
وأشارت بصورة خاصة إلى تبعات الوباء وبؤر التوتر الجيوساسي والتضخم وتراجع التنوع الحيوي والأزمات المالية، «بدون أن تظهر بوضوح إلى اليوم خارطة طريق تسمح بالتصدي لهذه المشكلات العالمية».

كما طالبت المجموعة التي ستترأسها أوغندا في 2024، بـ«زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية».

وأصدرت الدول إعلانا ثانيا «يرحب بطلب حكومة المكسيك استئناف نشاطاتها» داخل المجموعة، وفق ما أعلن مدير الشؤون المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية الكوبية رودولفو بينيتيز خلال مؤتمر صحافي.

وكانت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارثيناس، أعربت عن رغبة بلادها في العودة إلى صفوف المجموعة بعدما خرجت منها في التسعينات.

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