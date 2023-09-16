  • Alwasat News
Atwasat

قادة 134 دولة يدعون إلى تغيير النظام العالمي بقمة «77+» في كوبا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 11:31 صباحا
قادة 134 دولة يدعون إلى تغيير النظام العالمي بقمة «77+» في كوبا
لرئيس الكوبي وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، بمركز المؤتمرات في هافانا، في 15 سبتمبر 2023 (الفرنسية)
alwasat radio

دعت 134 دولة عضوة في مجموعة «77+الصين»، التي تمثّل 80% من سكان العالم، خلال القمة التي عقدت في العاصمة الكوبية هافانا الجمعة، إلى تغيير أسس الاقتصاد العالمي القائم على الهيمنة الأميريكية، والدفع نحو عالم متعدد الأقطاب، وسط تصاعد نبرة الاستياء من البنية الدولية «المعادية» للتقدم في دول الجنوب.

بدأت فعاليات قمة «77+ الصين»، أمس في كوبا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ونحو 30 رئيس دولة وحكومة من زعماء البلدان النامية من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وستستمر يومين.

ويشارك في هذه القمة عدد من القادة اليساريين مثل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بترو، والفنزويلي نيكولاس مادورو، والنيكاراغوي دانيال أورتيغا، بينما ينتظر وصول رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في المساء إلى هافانا، وفق وكالة «فرانس برس».

آن لبلدان جنوب العالم أن تغير قواعد اللعبة
وتصاعدت نبرة الاستياء من النظام العالمي أحادي الجانب الذي يسيطر عليه قادة الغرب، بزعامة أميركية سياسيا واقتصاديا. وقال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز-كانيل، الذي تتولى بلاده منذ يناير الرئاسة الدورية للمجموعة، في كلمته الافتتاحية: «بعد مضي وقت طويل، نظم فيه الشمال العالم وفقا لمصالحه، صار حريا بالجنوب اليوم أن يغير قواعد اللعبة».
التجارة بين روسيا والصين تسجل أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

بلدان الجنوب ضحية الأزمات المتلاحقة
واعتبر الرئيس الكوبي أن البلدان النامية هي الضحية الرئيسية لـ«الأزمة الحالية المتعددة الأبعاد التي يشهدها العالم، والاضطرابات الدورية في التجارة والتمويل الدولي والتجارة غير المتكافئة الجائرة»، فضلا عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

 استياء من البنية الدولية «المعادية» للتقدم في دول الجنوب
وندد الرئيس الكوبي بـ«البنية الدولية» التي تديم «التفاوتات» و«المعادية للتقدم» في دول الجنوب. من جهته، دافع الأمين العام للأمم المتحدة عن عالم «أكثر تمثيلا وأفضل استجابة لاحتياجات الاقتصادات النامية»، مؤكدا أن «دول الجنوب عالقة في مجموعة متشابكة من الأزمات العالمية».

عقبات التنمية
يشارك ممثلون لنحو مئة دولة بهافانا في هذه القمة الاستثنائية، التي تتمحور حول «دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية». ولهذه المناسبة، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالحكومة الكوبية، لتطوير لقاحاتها ضد كوفيد-19.

134 دولة في تكتل 77 يشكلون80 % من سكان العالم
تأسس تكتل 77، الذي يحتضن 77 دولة من الجنوب العالمي، العام 1964، للتعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية للبلدان الـ77، وتعزيز قدرتها المشتركة على التفاوض، بحسب موقع المجموعة على الإنترنت.
ويضم التكتل اليوم 134 دولة. في حين تشارك فيه الصين بصفتها طرفا فاعلا خارجيا. وشدد عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي شي، المشارك في القمة، على «التعاون بين بلدان الجنوب الذي يلعب دورا متزايد الأهمية». وأضاف: «الصين ستجعل التعاون بين بلدان الجنوب دائما أولوية في تعاونها مع العالم الخارجي».

بينما أفاد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، للصحفيين الأربعاء، بأن البيان الختامي للقمة، السبت، سيتطرق إلى «العقبات الرئيسية أمام تحقيق التنمية في دول الجنو»، ويوجه نداء من أجل إجراء «إصلاح عميق للبنية المالية الدولية» و«المعاملة العادلة للديون الخارجية المتزايدة للبلدان النامية».

 المجموعة هي صوت الجنوب العالمي
في يوليو، أكد أنطونيو غوتيريس أن مجموعة 77 هي صوت الجنوب العالمي، وهي «أكبر مجموعة من البلدان على الساحة الدولية»، مشددا على أن «تعدد مؤتمرات القمم الدولية في مناطق مختلفة من العالم يعكس التعددية المتزايدة في عالمنا».

وفي الأسابيع الأخيرة، حضر غوتيريس في جوهانسبرغ قمة مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، التي سيجرى توسيعها قريبا، لتشمل ستة أعضاء جدد. كما حضر في نيودلهي قمة مجموعة العشرين، وهي مجموعة من أقوى الاقتصادات في العالم.

وبالنسبة لكوبا، يمثل تنظيم هذه القمة فرصة لإبراز وجهها الدبلوماسي، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تهز الدولة الشيوعية. وقال وزير الخارجية الكوبي إن هافانا تنظم هذه القمة «من خلال بذل جهد كبير في ظروف صعبة جدا».

أدى بطء التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، وتشديد العقوبات من جهة واشنطن التي تفرض حظرا على هافانا منذ العام 1962، ونقاط الضعف الهيكلية الداخلية، إلى إغراق البلاد في أزمة خطيرة.

لكن الباحث الكوبي في العلاقات الدولية الأستاذ الزائر في جامعة مدريد المستقلة، أرتورو لوبيز-ليفي، قال لـ«فرانس برس»: «من الصعب ألا نرى أنه على الرغم من صعوبة اللحظة، جرى الاعتراف بكوبا بجدارة كطرف محاور».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن

أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن
في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل

في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترامب يرد على المطالبة بحظر تصريحاته قبل بدء محاكمته في «اقتحام الكابيتول»
ترامب يرد على المطالبة بحظر تصريحاته قبل بدء محاكمته في «اقتحام ...
قادة 134 دولة يدعون إلى تغيير النظام العالمي بقمة «77+» في كوبا
قادة 134 دولة يدعون إلى تغيير النظام العالمي بقمة «77+» في كوبا
قوات الأمن الإيرانية تفرج عن والد مهسا أميني بعد احتجازه خلال ذكرى وفاتها
قوات الأمن الإيرانية تفرج عن والد مهسا أميني بعد احتجازه خلال ...
سلطات طالبان تحتجز 18 من موظفي منظمة سويسرية تعمل «وفقًا للقيم المسيحية»
سلطات طالبان تحتجز 18 من موظفي منظمة سويسرية تعمل «وفقًا للقيم ...
كاليفورنيا تقاضي 5 شركات نفطية عملاقة بتهمة عرقلة العمل المناخي
كاليفورنيا تقاضي 5 شركات نفطية عملاقة بتهمة عرقلة العمل المناخي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
المزيد
روسيا تستهدف خاركييف بصواريخ إس 300
روسيا تستهدف خاركييف بصواريخ إس 300...
محكمة أميركية تضع سفيراً سابقاً تحت الرقابة القضائية لانتهاكه قوانين فدرالية
محكمة أميركية تضع سفيراً سابقاً تحت الرقابة القضائية ......
إردوغان يلوح بتخلي تركيا عن مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي «إذا لزم الأمر»
إردوغان يلوح بتخلي تركيا عن مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي ......
كاليفورنيا تقاضي 5 شركات نفطية عملاقة بتهمة عرقلة العمل المناخي
كاليفورنيا تقاضي 5 شركات نفطية عملاقة بتهمة عرقلة العمل ......
سلطات طالبان تحتجز 18 من موظفي منظمة سويسرية تعمل «وفقًا للقيم المسيحية»
سلطات طالبان تحتجز 18 من موظفي منظمة سويسرية تعمل «وفقًا ......
المزيد