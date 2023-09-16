قادة 134 دولة يدعون إلى تغيير النظام العالمي بقمة «77+» في كوبا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت 134 دولة عضوة في مجموعة «77+الصين»، التي تمثّل 80% من سكان العالم، خلال القمة التي عقدت في العاصمة الكوبية هافانا الجمعة، إلى تغيير أسس الاقتصاد العالمي القائم على الهيمنة الأميريكية، والدفع نحو عالم متعدد الأقطاب، وسط تصاعد نبرة الاستياء من البنية الدولية «المعادية» للتقدم في دول الجنوب.

بدأت فعاليات قمة «77+ الصين»، أمس في كوبا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ونحو 30 رئيس دولة وحكومة من زعماء البلدان النامية من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وستستمر يومين.

ويشارك في هذه القمة عدد من القادة اليساريين مثل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بترو، والفنزويلي نيكولاس مادورو، والنيكاراغوي دانيال أورتيغا، بينما ينتظر وصول رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في المساء إلى هافانا، وفق وكالة «فرانس برس».

آن لبلدان جنوب العالم أن تغير قواعد اللعبة

وتصاعدت نبرة الاستياء من النظام العالمي أحادي الجانب الذي يسيطر عليه قادة الغرب، بزعامة أميركية سياسيا واقتصاديا. وقال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز-كانيل، الذي تتولى بلاده منذ يناير الرئاسة الدورية للمجموعة، في كلمته الافتتاحية: «بعد مضي وقت طويل، نظم فيه الشمال العالم وفقا لمصالحه، صار حريا بالجنوب اليوم أن يغير قواعد اللعبة».

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بلدان الجنوب ضحية الأزمات المتلاحقة

واعتبر الرئيس الكوبي أن البلدان النامية هي الضحية الرئيسية لـ«الأزمة الحالية المتعددة الأبعاد التي يشهدها العالم، والاضطرابات الدورية في التجارة والتمويل الدولي والتجارة غير المتكافئة الجائرة»، فضلا عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

استياء من البنية الدولية «المعادية» للتقدم في دول الجنوب

وندد الرئيس الكوبي بـ«البنية الدولية» التي تديم «التفاوتات» و«المعادية للتقدم» في دول الجنوب. من جهته، دافع الأمين العام للأمم المتحدة عن عالم «أكثر تمثيلا وأفضل استجابة لاحتياجات الاقتصادات النامية»، مؤكدا أن «دول الجنوب عالقة في مجموعة متشابكة من الأزمات العالمية».

عقبات التنمية

يشارك ممثلون لنحو مئة دولة بهافانا في هذه القمة الاستثنائية، التي تتمحور حول «دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية». ولهذه المناسبة، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالحكومة الكوبية، لتطوير لقاحاتها ضد كوفيد-19.

134 دولة في تكتل 77 يشكلون80 % من سكان العالم

تأسس تكتل 77، الذي يحتضن 77 دولة من الجنوب العالمي، العام 1964، للتعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية للبلدان الـ77، وتعزيز قدرتها المشتركة على التفاوض، بحسب موقع المجموعة على الإنترنت.

ويضم التكتل اليوم 134 دولة. في حين تشارك فيه الصين بصفتها طرفا فاعلا خارجيا. وشدد عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي شي، المشارك في القمة، على «التعاون بين بلدان الجنوب الذي يلعب دورا متزايد الأهمية». وأضاف: «الصين ستجعل التعاون بين بلدان الجنوب دائما أولوية في تعاونها مع العالم الخارجي».

بينما أفاد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، للصحفيين الأربعاء، بأن البيان الختامي للقمة، السبت، سيتطرق إلى «العقبات الرئيسية أمام تحقيق التنمية في دول الجنو»، ويوجه نداء من أجل إجراء «إصلاح عميق للبنية المالية الدولية» و«المعاملة العادلة للديون الخارجية المتزايدة للبلدان النامية».

المجموعة هي صوت الجنوب العالمي

في يوليو، أكد أنطونيو غوتيريس أن مجموعة 77 هي صوت الجنوب العالمي، وهي «أكبر مجموعة من البلدان على الساحة الدولية»، مشددا على أن «تعدد مؤتمرات القمم الدولية في مناطق مختلفة من العالم يعكس التعددية المتزايدة في عالمنا».

وفي الأسابيع الأخيرة، حضر غوتيريس في جوهانسبرغ قمة مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، التي سيجرى توسيعها قريبا، لتشمل ستة أعضاء جدد. كما حضر في نيودلهي قمة مجموعة العشرين، وهي مجموعة من أقوى الاقتصادات في العالم.

وبالنسبة لكوبا، يمثل تنظيم هذه القمة فرصة لإبراز وجهها الدبلوماسي، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تهز الدولة الشيوعية. وقال وزير الخارجية الكوبي إن هافانا تنظم هذه القمة «من خلال بذل جهد كبير في ظروف صعبة جدا».

أدى بطء التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، وتشديد العقوبات من جهة واشنطن التي تفرض حظرا على هافانا منذ العام 1962، ونقاط الضعف الهيكلية الداخلية، إلى إغراق البلاد في أزمة خطيرة.

لكن الباحث الكوبي في العلاقات الدولية الأستاذ الزائر في جامعة مدريد المستقلة، أرتورو لوبيز-ليفي، قال لـ«فرانس برس»: «من الصعب ألا نرى أنه على الرغم من صعوبة اللحظة، جرى الاعتراف بكوبا بجدارة كطرف محاور».