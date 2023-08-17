  • Alwasat News
Atwasat

مصر تثبت أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى يناير 2024

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 08:07 مساء
مصر تثبت أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى يناير 2024
خطوط التيار العالي الكهربائي في مصر (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الكهرباء الحالية للمستهلكين حتى أول يناير 2024.

لكن مصر ملتزمة بإجراء خفض كبير لمخصصات دعم الكهرباء وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وتشهد البلاد في الوقت الحالي انقطاعات للكهرباء في ظل تزايد تشغيل أجهزة تبريد الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

- مصر تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء

وأمس الأربعاء قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده تواجه أزمة اقتصادية، وتحاول تقليل آثارها عن طريق برامج للتخفيف عن المواطنين، مؤكدًا ثقته في قدرة مصر على تجاوز هذه الأزمة.

وفي 27 يوليو المنقضي أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، عن مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد مدبولي أنه لا سبيل أمام الدولة إلا ترشيد استهلاك الطاقة؛ حيث جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها استيراد كميات إضافية من المازوت فقط، والذي تتراوح تكلفته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أميركي للمازوت فقط لنهاية أغسطس، وكانت تلك الأرقام غير موجود بالموازنة؛ حيث يجري التنسيق مع البنك المركزي لتوفير السيولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات

رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»

ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»
اللجنة المركزية تعلن مواعيد انتخابات المجلس البلدي درنة

اللجنة المركزية تعلن مواعيد انتخابات المجلس البلدي درنة
كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس

كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس
هالاند مرشح لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

هالاند مرشح لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا
المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس

كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس
الأهلي طرابلس يختار 18 لاعبا لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يختار 18 لاعبا لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال أفريقيا
مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي

مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي
الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)

الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)
الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا

الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا
«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فينفاست» الفيتنامية تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأميركية
«فينفاست» الفيتنامية تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأميركية
الصندوق السيادي النرويجي يحذّر من تداعيات التغيّر المناخي على التضخّم العالمي
الصندوق السيادي النرويجي يحذّر من تداعيات التغيّر المناخي على ...
دول الخليج تراهن على الهيدروجين الأخضر كـ«وقود للمستقبل»
دول الخليج تراهن على الهيدروجين الأخضر كـ«وقود للمستقبل»
عطل يسمح لعملاء بنك أيرلندا بسحب أموال غير متوفرة في حساباتهم
عطل يسمح لعملاء بنك أيرلندا بسحب أموال غير متوفرة في حساباتهم
«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية لتوريد الغاز إلى شركة يابانية
«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية لتوريد الغاز إلى شركة يابانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم...
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي...
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها...
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران ......
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا...
المزيد
مصر تثبت أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى يناير 2024
مصر تثبت أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى يناير 2024...
انخفاض حاد للطلب على الغاز في أوروبا
انخفاض حاد للطلب على الغاز في أوروبا...
في استفتاء تاريخي.. الإكوادوريون يحددون مصير التنقيب عن النفط في الأمازون
في استفتاء تاريخي.. الإكوادوريون يحددون مصير التنقيب عن ......
«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية لتوريد الغاز إلى شركة يابانية
«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية لتوريد الغاز إلى شركة ......
عطل يسمح لعملاء بنك أيرلندا بسحب أموال غير متوفرة في حساباتهم
عطل يسمح لعملاء بنك أيرلندا بسحب أموال غير متوفرة في ......
المزيد