مصر تثبت أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى يناير 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الكهرباء الحالية للمستهلكين حتى أول يناير 2024.

لكن مصر ملتزمة بإجراء خفض كبير لمخصصات دعم الكهرباء وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وتشهد البلاد في الوقت الحالي انقطاعات للكهرباء في ظل تزايد تشغيل أجهزة تبريد الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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وأمس الأربعاء قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده تواجه أزمة اقتصادية، وتحاول تقليل آثارها عن طريق برامج للتخفيف عن المواطنين، مؤكدًا ثقته في قدرة مصر على تجاوز هذه الأزمة.

وفي 27 يوليو المنقضي أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، عن مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد مدبولي أنه لا سبيل أمام الدولة إلا ترشيد استهلاك الطاقة؛ حيث جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها استيراد كميات إضافية من المازوت فقط، والذي تتراوح تكلفته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أميركي للمازوت فقط لنهاية أغسطس، وكانت تلك الأرقام غير موجود بالموازنة؛ حيث يجري التنسيق مع البنك المركزي لتوفير السيولة.