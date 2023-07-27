مصر تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، عن مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد مدبولي أنه لا سيبل أمام الدولة إلا ترشيد استهلاك الطاقة، حيث جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها استيراد كميات إضافية من المازوت فقط، والذي يتراوح تكلفته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أميركي للمازوت فقط لنهاية أغسطس، وكانت تلك الأرقام غير موجود بالموازنة، حيث يجري التنسيق مع البنك المركزي لتوفير السيولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، عقب اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أنه سيجري توجيه جميع الجهات الحكومية لإجراء مزيد من الترشيد للاستهلاك ووضع خطة للإدارة العامة.

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العمل يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الأونلاين للموظفين

ولفت إلى أن الحكومة وجهت جميع الجهات بترشيد الإنارة في المباني الحكومية والشوارع، مشيرا إلى أنه في أيام الإجازات الأسبوعية ينخفض الاستهلاك، ولذلك جرى التوافق على أن يكون العمل يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الأونلاين للموظفين والمباني الخدمية التي لا ترتبط بالعمل المباشر مع المواطن، وفقا لما يراه كل وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 6 أغسطس المقبل وخلال شهر أغسطس فقط، موجهًا الدعوة للشركات الخاصة بتشجيع ذلك لتخفيف الأحمال وعدم تشغيل المباني ليوم زيادة في الأسبوع.

مباريات كرة القدم قبل آذان المغرب

ووجه رئيس الوزراء المصري وزير الشباب والرياضة بأن تكون جميع المباريات بالمنشآت الرياضية والاستادات قبل آذان المغرب، ووجه كل المنشآت بتقليل الاعتماد على شركات الكهرباء، وأن تكون درجة حرارة أجهزة التكييف تعمل على 25 درجة للاستهلاك بأقل كمية ممكنة.

كما وجه بعمل لجنة مركزية بمجلس الوزراء تتابع تطبيق جميع الإجراءات الموضوعة، منوها بأن تخفيف الأحمال سيستمر إلى أن تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية.