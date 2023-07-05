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تراجع الأرباح السنوية للخطوط الجوية القطرية رغم المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 10:42 مساء
تراجع الأرباح السنوية للخطوط الجوية القطرية رغم المونديال
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية تقلع من مطار فرانتس يوزيف شتراوس في ميونيخ في 29 يونيو 2023 (أ ف ب)
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، أنها حققت في السنة المالية 2022-2023 أرباحًا سنوية صافية بلغت 1,21 مليار دولار، في تراجع بنسبة 21%، مقارنة بالسنة المالية السابقة على الرغم من استضافة الإمارة نهائيات المونديال.

وجاء في التقرير السنوي للخطوط الجوية القطرية عن السنة المالية 2022-2023 أنها سجلت ارتفاعًا «قياسيًا» في عائداتها التي ارتفعت بنسبة 41% لتصل إلى 21 مليار دولار. ولم يشر البيان إلى تراجع الأرباح الصافية مقارنة بالسنة المالية السابقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت تسجيل أرباح صافية قياسية في السنة المالية الماضية بلغت 1,54 مليار دولار، بعدما تكبّدت خسائر مدى عامين من جراء جائحة كوفيد وتداعياتها.

- الخطوط القطرية تحقق 1.54 مليار دولار أرباحا صافية

الخطوط القطرية نقلت أكثر من 31,7 مليون مسافر
وجاء في التقرير الأخير للشركة أنّها نقلت أكثر من 31,7 مليون مسافر، بزيادة بلغت 71% مقارنة بالعام المالي الماضي.

وأعلنت الشركة في بيان أنها نجحت بنقل أكثر من 1,4 مليون مسافر بوصفها شريك الطيران الرسمي لبطولة كأس العالم بكرة القدم التي استضافت الإمارة نهائياتها من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوبة القطرية أكبر الباكر في البيان إن «هذه النتائج المالية المبهرة تعدّ مؤشراً واضحاً وجلياً على تعافي قطاع الطيران وزيادة الطلب على السفر». وأشار إلى «زيادة إشغال المقاعد بنسبة 80% وهي الأعلى في تاريخنا».

وفي سبتمبر 2021 وبعد ارتفاع خسائرها السنوية إلى 4,5 مليارات دولار، استفادت الشركة من مساعدة حكومية قدرها ثلاثة مليارات دولار. وجاءت هذه المساعدة بعد أن قدمت الإمارة الخليجية دعمًا ماليًا للشركة في العام السابق بلغ ملياري دولار.

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