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بوتين «يفكر» في الانسحاب من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 07:48 مساء
بوتين «يفكر» في الانسحاب من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا
حقل لإنتاج القمح في أوكرانيا. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدرس مسألة الخروج من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، بسبب عدم احترام البنود الخاصة بتصدير الأسمدة الروسية بحسب موسكو.

وقال بوتين في لقاء متلفز مع صحفيين روس يغطون الحرب «نحن نفكر في الانسحاب من اتفاق الحبوب، لم يجرِ احترام العديد من الشروط التي كان يجب تطبيقها بموجبه». واتهم كييف باستخدام الممرات البحرية المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمهاجمة الأسطول الروسي بمسيّرات، بحسب «فرانس برس».

نقلت وكالة «تاس» للأنباء، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، السبت الماضي، القول إن بلاده لا تزال غير راضية عن كيفية تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بعد يوم من الاجتماع مع كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة.

روسيا تهدد بالانسحاب من اتفاق الحبوب
وهددت روسيا بالانسحاب من اتفاق الحبوب في 17 يوليو، إذا لم تتم تلبية مطالبها بتحسين صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة. ويسهل الاتفاق، الذي أبرم في يوليو من العام الماضي، «النقل الآمن» للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة - بما في ذلك الأمونيا - لتصديرها إلى الأسواق العالمية. ونُقل عن فيرشينين القول «لا يمكن أن نكون راضين عن كيفية تنفيذ هذا الاتفاق... ما زالت هناك عوائق أمام صادراتنا».

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ولا تخضع صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على أنظمة الدفع والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام التصدير.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الروسي لدى تركيا القول الجمعة الماضية إنه على الرغم من المشاورات الجارية مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق الحبوب، ليس هناك ما يدعو لتمديد العمل به.

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