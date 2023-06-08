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الكرملين: تفجير أنبوب الأمونيا سيكون له عواقب «سلبية» على اتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 01:13 مساء
الكرملين: تفجير أنبوب الأمونيا سيكون له عواقب «سلبية» على اتفاق الحبوب
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الكرملين، الخميس، إن الانفجار الذي لحق بخط أنابيب رئيسي للأمونيا سيكون له تأثير «سلبي» على محادثات تجديد اتفاق السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «هذا شيء آخر يعقد الموقف حقا من منظور تمديد الاتفاق (...) لا يمكن أن يكون له سوى تأثير سلبي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب «توغلياتي - أوديسا»
واتهمت روسيا، الأربعاء، أوكرانيا بتفجير خط أنابيب «توغلياتي - أوديسا» لنقل الأمونيا، وهو أطول خط أنابيب في العالم، مستنكرة «العمل الإرهابي» الذي أدى إلى إصابة عديد المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «مجموعة تخريبية أوكرانية فجرت خط أنابيب توغلياتي - أوديسا لنقل الأمونيا»، الذي يبلغ طوله نحو 2400 كيلو متر، ويربط مدينة روسية على ضفاف نهر الفولغا بالميناء الأوكراني على البحر الأسود، مشيرة إلى أن هذا «العمل الإرهابي» وقع مساء الإثنين.

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