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بايدن: أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن سداد الديون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 08:22 صباحا
بايدن: أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن سداد الديون
الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، 16 مايو 2023، (أ ف ب)
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عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حلّ لأزمة سقف الدين العام لتجنّب تخلّف واشنطن عن سداد ديونها.

وقال بايدن لصحفيين في قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما، «لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد»، وفق وكالة «فرانس برس».

- جو بايدن متفائل بالتوصل إلى اتفاق معقول حول الميزانية

 والأربعاء الماضي، أكد بايدن، أنه متفائل بشأن إمكانية تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها الذي قد يحدث خلال أسبوعين، لكنه اضطر إلى اختصار رحلته الدبلوماسية المخطط لها إلى آسيا، للتركيز على المفاوضات.

وقال البيت الأبيض في بيان: «لا يزال هناك عمل بشأن العديد من القضايا الصعبة». لكن جو بايدن «متفائل» لإمكانية «التوصل إلى اتفاق معقول حول الميزانية».

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