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جو بايدن متفائل بالتوصل إلى اتفاق معقول حول الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 02:52 مساء
جو بايدن متفائل بالتوصل إلى اتفاق معقول حول الميزانية
جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي خلال اجتماع - 9 مايو 2022 - أ ف ب
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 أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه متفائل بشأن إمكانية تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها الذي قد يحدث خلال أسبوعين، لكنه اضطر إلى اختصار رحلته الدبلوماسية المخطط لها إلى آسيا للتركيز على المفاوضات.

وقال البيت الأبيض في بيان: «لا يزال هناك عمل بشأن العديد من القضايا الصعبة». لكن جو بايدن «متفائل» لإمكانية «التوصل إلى اتفاق معقول حول الميزانية». 

وسيجري الرئيس الأميركي مجددا محادثات هاتفية مع كبار المسؤولين في الكونغرس خلال الأسبوع الجاري، ثم يعقد اجتماعا معهم بعد عودته الأحد من رحلة إلى اليابان، لحضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية «السبع الكبرى».

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وفي مؤشر إلى الوضع الملح وصعوبة المفاوضات، أعلن البيت الأبيض أن جو بايدن ألغى الجولة الدبلوماسية الرئيسية التي كان من المقرر أن يقوم بها خلال رحلته، وتشمل بابوا غينيا الجديدة وأستراليا.

في المقابل بدا معسكر الجمهوريين أكثر تحفظا. وقال كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الجمهوري الذي يهيمن عليه المحافظون بأغلبية ضئيلة، إن هذا الاجتماع كان «مثمرا أكثر بقليل» من اللقاء السابق الذي عقد في التاسع من مايو. 

ومصير الولايات المتحدة المالي على الأمد القصير مرتبط به إلى حد كبير، وقال مكارثي للصحفيين في الكونغرس إن «مواقفنا ما زالت متباعدة، لكن ما تغير خلال هذا الاجتماع هو أن الرئيس اختار شخصين من إدارته للتفاوض معنا مباشرة».

وأضاف، أن «هذا لا يعني أننا سنتوصل إلى اتفاق، لكن العملية تحسنت».

وتابع رئيس مجلس النواب «لست أكثر تفاؤلا» قبل أسبوعين من انتهاء المهلة قبل أن يتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد، مما سيشكل سيناريو غير مسبوق قد تكون له عواقب وخيمة.

لكن مكارثي توقع التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف مع أنه «لم يحل أي شيء بعد». وقال إن «أميركا هي الاقتصاد الأول في العالم، وعندما ننهي هذه المفاوضات سيكون اقتصاد أميركا أقوى».

وألغى بايدن الذي توجه إلى اليابان، الأربعاء، لحضور قمة «مجموعة السبع»، محطتين ليعود إلى واشنطن الأحد.

وكان يفترض أن يلتقي بايدن بقادة اليابان والهند وأستراليا في سيدني، في إطار تحالف «كواد» الرباعي الذي يعتبر مناوئا للصين. 

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن المحادثات الرباعية ستجرى بدلاً من ذلك في اليابان. 

حذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيرها، مما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب العمال الفيدراليين، ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الإثنين، إن الولايات المتحدة قد تبدأ في التخلف عن سداد ديونها «ربما في وقت مبكر، اعتبارا من الأول من يونيو»، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي أن يحدث ذلك في منتصف يونيو.

«سيناريو مدمر»
وقال البيت الأبيض إن بايدن وجه موظفيه «بمواصلة الاجتماع يوميًا بشأن القضايا العالقة»، وواصل الجمهوريون إصرارهم على الحصول على موافقة بايدن على تخفيضات كبيرة في الإنفاق مقابل دعمهم لرفع سقف الدين، متجاهلين دعوات الديمقراطيين إلى زيادة «نظيفة» في حد الاقتراض من دون قيود. 

واتهم الديمقراطيون الجمهوريين باستخدام تكتيكات متطرفة لدفع أجندتهم، وفي إشارة إلى القلق المتزايد بشأن ما سينجم عن أول تخلف عن سداد ديون أميركية على الإطلاق، أرسل أكثر من 140 من رؤساء الشركات الكبرى في الولايات المتحدة رسالة إلى بايدن وقادة في الكونغرس يشددون فيه على ضرورة التوصل إلى اتفاق.

وقال رؤساء المجموعات، ومن بينها «فايزر» و«مورغان ستانلي»، في رسالتهم: «نحث بشدة على التوصل إلى اتفاق بسرعة حتى تتمكن البلاد من تجنب هذا السيناريو المدمر المحتمل». 

ويستخدم الجمهوريون الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية في 2022، نفوذهم الجديد للمطالبة بتخفيضات قدرها 130 مليار دولار من الوكالات والبرامج الفيدرالية مقابل دعم رفع سقف الدين.

وهذا من شأنه خفض الإنفاق في السنة المالية 2024 إلى مستويات 2022.

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