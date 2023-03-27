استقالة رئيس البنك الأهلي السعودي بعد قضية كريدي سويس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنك الأهلي السعودي استقالة رئيسه عمار الخضيري، وفق بيان نشر في البورصة السعودية الإثنين.

وأفاد البيان أن مجلس إدارة البنك «وافق على قبول استقالة» الخضيري «لظروف خاصة»، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، حسب ما نقلته، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتأتي استقالة الخضيري بعد الأزمة التي شهدها مصرف «كريدي سويس» حيث يعد البنك الأهلي المساهم الأكبر في المصرف السويسري قبل خطة إنقاذه في وقت سابق هذا الشهر.