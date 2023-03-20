انهيار أسهم المصارف الأوروبية الكبرى رغم صفقة «كريدي سويس»

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسهم المصارف الأوروبية اليوم الإثنين رغم إعلان استحواذ مصرف «يو بي إس» السويسري على كريدي سويس لتفادي أزمة مصرفية عالمية، وفق وكالة فرانس برس.

وتراجع مؤشر «يورو ستوكس 600» للمصارف بأكثر من 5 % في التداولات الصباحية مع انهيار مصرفَي «بي إن بي باريبا» و«سوسيتي جنرال» الفرنسيين العملاقين بحوالى 7 % و«دويتشه بنك» الألماني أكثر من 9 % و«ستاندارد تشارترد» البريطاني بنحو 5 %.

استحواذ «يو بي إس» على «كريدي سويس»

ومساء أمس الأحد، استحوذ بنك «يو بي إس» الأكبر في سويسرا على منافسه «كريدي سويس»، في صفقة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.24 مليار دولا) مستحقة الدفع على شكل أسهم، أي 0,76 فرنك للسهم الواحد بعدما كانت قيمة سهم كريدي سويس الجمعة 1.86 فرنك سويسري.

وشهد ثاني أكبر بنك في سويسرا الأربعاء انخفاضا في سعر سهمه بنسبة 30.13% إلى 1.55 فرنك سويسري فقط للسهم، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد له. وجاء ذلك بعد إعلان البنك الأهلي السعودي أنه ليس لديه خطط لزيادة الاستثمار في البنك السويسري لأسباب عدة على ما أعلن رئيس مجلس إدارته عمار الخضيري، مضيفا أن أبسطها هي القضايا التنظيمية.