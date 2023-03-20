  • Alwasat News
Atwasat

انهيار أسهم المصارف الأوروبية الكبرى رغم صفقة «كريدي سويس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 11:25 صباحا
انهيار أسهم المصارف الأوروبية الكبرى رغم صفقة «كريدي سويس»
لافتة مصرف «كريدي سويس». (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تراجعت أسهم المصارف الأوروبية اليوم الإثنين رغم إعلان استحواذ مصرف «يو بي إس» السويسري على كريدي سويس لتفادي أزمة مصرفية عالمية، وفق وكالة فرانس برس.

وتراجع مؤشر «يورو ستوكس 600» للمصارف بأكثر من 5 % في التداولات الصباحية مع انهيار مصرفَي «بي إن بي باريبا» و«سوسيتي جنرال» الفرنسيين العملاقين بحوالى 7 % و«دويتشه بنك» الألماني أكثر من 9 % و«ستاندارد تشارترد» البريطاني بنحو 5 %.

استحواذ «يو بي إس» على «كريدي سويس»
ومساء أمس الأحد، استحوذ بنك «يو بي إس» الأكبر في سويسرا على منافسه «كريدي سويس»، في صفقة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.24 مليار دولا) مستحقة الدفع على شكل أسهم، أي 0,76 فرنك للسهم الواحد بعدما كانت قيمة سهم كريدي سويس الجمعة 1.86 فرنك سويسري.  

وشهد ثاني أكبر بنك في سويسرا الأربعاء انخفاضا في سعر سهمه بنسبة 30.13% إلى 1.55 فرنك سويسري فقط للسهم، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد له. وجاء ذلك بعد إعلان البنك الأهلي السعودي أنه ليس لديه خطط لزيادة الاستثمار في البنك السويسري لأسباب عدة على ما أعلن رئيس مجلس إدارته عمار الخضيري، مضيفا أن أبسطها هي القضايا التنظيمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي ...
بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي ...
الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»

الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)

أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول ...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»

الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا

الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أمين «أوبك» يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق لاستقرار أسعار النفط
أمين «أوبك» يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق لاستقرار أسعار ...
البنك الأهلي السعودي يعلن «عدم تأثر» أرباحه بتراجع القيمة السوقية لـ«كريدي سويس»
البنك الأهلي السعودي يعلن «عدم تأثر» أرباحه بتراجع القيمة السوقية...
تراجع أسواق المال الأوروبية عند بدء التداول بعد صفقة شراء مصرف «كريدي سويس»
تراجع أسواق المال الأوروبية عند بدء التداول بعد صفقة شراء مصرف ...
الكويت تعلن عن تسرب نفطي وإعلان «حالة الطوارئ»
الكويت تعلن عن تسرب نفطي وإعلان «حالة الطوارئ»
«يو بي إس» يتراجع 8.77% بعد الاستحواذ على «كريدي سويس»
«يو بي إس» يتراجع 8.77% بعد الاستحواذ على «كريدي سويس»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على ......
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
المزيد
الأسهم الأوروبية تعاود الارتفاع بشكل طفيف بعد انهيارها
الأسهم الأوروبية تعاود الارتفاع بشكل طفيف بعد انهيارها...
أسعار النفط عند أدنى مستوياتها منذ 15 شهرا
أسعار النفط عند أدنى مستوياتها منذ 15 شهرا...
انهيار أسهم المصارف الأوروبية الكبرى رغم صفقة «كريدي سويس»
انهيار أسهم المصارف الأوروبية الكبرى رغم صفقة «كريدي سويس»...
«يو بي إس» يتراجع 8.77% بعد الاستحواذ على «كريدي سويس»
«يو بي إس» يتراجع 8.77% بعد الاستحواذ على «كريدي سويس»...
الكويت تعلن عن تسرب نفطي وإعلان «حالة الطوارئ»
الكويت تعلن عن تسرب نفطي وإعلان «حالة الطوارئ»...
المزيد