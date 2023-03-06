الرئيس الصيني: بكين يجب أن تعتمد على نفسها فقط لتحقيق النمو

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه يتعيّن على بلاده تعزيز قدراتها الإنتاجية وأن تعتمد بذلك على نفسها، في وقت تواجه بكين ضغوطًا شديدة من الولايات المتحدة وحلفائها.

في إشارة إلى الأمن الغذائي، أكّد خلال الدورة السنوية للبرلمان «أقول غالبًا إن هناك أمران يجب تأمينهما، الأول هو وعاء الطعام في الصين». وأضاف أن «الثاني هو بناء قطاع تصنيع قوي»، على ما نقلت صحيفة الشعب التابعة للحزب الشيوعي الحاكم الإثنين.

وقال الرئيس الصيني «إن دولة كبرى يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة يجب ألّا تعتمد سوى على نفسها لحل هاتين الإشكاليتين»، مشيراً إلى أن «الأسواق الدولية لا تستطيع حمايتنا».

«دولة اشتراكية عظيمة عصرية من جميع النواحي»

وأدلى شي بتصريحاته الأحد فى بكين أمام نواب جيانغسو (شرق)، إحدى المقاطعات الساحلية الأكثر نموًا اقتصاديًا. وأكد أن تنمية مجالات أساسية ستسمح للصين بأن تصبح «دولة اشتراكية عظيمة عصرية من جميع النواحي»، وفقا لتصريحات أخرى نشرتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

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وتدور معركة شرسة بين الصين والولايات المتحدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات، وهي رقائق إلكترونية أساسيّة في عدد كبير من القطاعات والمنتجات التي تتراوح من السيارات إلى الهواتف الذكية مرورا بالتجهيزات الطبية وحتى الأدوات الكهربائية المنزلية.

واشنطن تشدد العقوبات على مُصنعي الرقائق الصينيين

وشددت واشنطن في الأشهر الأخيرة العقوبات المفروضة على مُصنعي الرقائق الصينيين للحد من وصولهم إلى التكنولوجيا الأميركية، مبررة ذلك بأن هذه الشركات تقوم بـ«أنشطة تتعارض مع الأمن القومي» الأميركي.

كشفت الصين الأحد هدفا حذرا للنمو في 2023 يبلغ «حوالى 5%»، في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية التي ستسمح لشي جينبينغ بالبقاء في الرئاسة خمس سنوات أخرى. كما أعلنت البلاد زيادة ميزانيتها للدفاع للعام 2023 في ظل التوتر مع الدول الأسيوية المجاورة والولايات المتحدة وحتى حلف شمال الأطلسي على خلفية تصاعد نفوذها.