زيادة ميزانية الدفاع الصينية بنسبة 7,2% في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الصين اليوم الأحد أن ميزانيتها العسكرية، الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، سترتفع بنسبة 7,2% عام 2023، في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي.

وجرى الإعلان عن هذا المعدل، وهو أعلى مما كان عليه عام 2022 (7,1%) في تقرير لوزارة المال نُشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب. وتخطط بكين لإنفاق 1.553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) على دفاعها، أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن، حسب وكالة فرانس برس.

الصين تستهدف تحقيق نسبة نمو قدرها 5%

وتستهدف الصين في العام 2023 تحقيق نمو اقتصادي قدره «نحو 5 %» وفقا لتقرير عمل حكومي صدر اليوم الأحد لدى افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني.

ويعقد البرلمان الصيني جلسته السنوية بدءا من اليوم الأحد لتسعة أيام، وهو اجتماع يُرتقب أن يشهد منح شي جينبينغ ولاية رئاسية ثالثة.