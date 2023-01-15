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«إيني» تعلن كشفا جديدا في مجال الغاز بشرق البحر المتوسط قبالة مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 07:54 مساء
«إيني» تعلن كشفا جديدا في مجال الغاز بشرق البحر المتوسط قبالة مصر
لافتة تحمل شعار شركة إيني على محطة وقود في شرم الشيخ. (الإنترنت)
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أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني، الأحد، كشفا جديدا للغاز في حقل قبالة السواحل المصرية بشرق البحر المتوسط.

وتسعى إيني، التي تمتلك الحكومة حصة مسيطرة فيها، لاكتشاف مصادر غاز جديدة ضمن جهودها لتوفير بدائل تغطي كامل واردات الغاز الروسي بحلول العام 2025، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت الشركة في بيان أن الاكتشاف الجديد يقع في بئر الاستكشاف نرجس-1 «ويمكن تنميته بالاستفادة من القرب من منشآت قائمة لإيني».

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وتقع بئر «نرجس-1» ضمن منطقة امتياز نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع في مصر وتشغلها شركة شيفرون التي تمتلك حصة 45%. وتمتلك إيني حصة 45 بالمئة، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة عشرة بالمئة.

تعمل «إيني» في مصر منذ العام 1954، من خلال شركة IEOC التابعة، وتعد الشركة حاليًا المنتج الرائد في مصر حيث يبلغ إنتاجها الأساسي من الهيدروكربونات حوالي 350.000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. تماشيًا مع استراتيجية «صافي صفر» بحلول العام 2050، تشارك «إيني» في سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري، بما في ذلك تطوير محطات CCS ومحطات الطاقة المتجددة والمواد الخام الزراعية للتكرير الحيوي وغيرها.

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