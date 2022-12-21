  • Alwasat News
Atwasat

«توتال إنرجي» و«إيني» تعلنان اكتشافا جديدا للغاز قبالة سواحل قبرص

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 02:31 مساء
«توتال إنرجي» و«إيني» تعلنان اكتشافا جديدا للغاز قبالة سواحل قبرص
منصة لإنتاج الغاز في البحر. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت المجموعتان الفرنسية «توتال إنرجي» والإيطالية «إيني» في بيان مشترك، الأربعاء، اكتشافًا جديدًا للغاز البحري قبالة سواحل جزيرة قبرص يعزز «الطبيعة الواعدة لهذه المنطقة وتطورها».

وتقع البئر على بعد 162 كيلومترا جنوب غرب الساحل القبرصي في «بلوك 6» حيث جرت اكتشافات سابقة في 2018 وأغسطس الماضي، بحسب «فرانس برس».

وقالت «توتال إنرجي» إن «البئر زوس-1 تقاطعت مع عمود غازي بطول 105 أمتار صافية في خزانات كربونية، مما يعزز الطابع الواعد لهذه المنطقة وتنميتها»، وتمتلك «توتال إنرجي» خمسين بالمئة من «بلوك 6» الذي تشغله «إيني».

مصدر توتر إضافي مع تركيا
وقال كيفن ماكلاكلان، مدير الاستكشاف في «توتال إنرجي»، في بيان إن «البيانات الجديدة التي تم جمعها من هذه البئر ستسمح لنا بتقييم خيارات التطور السريع للموارد المكتشفة».

-  بوتين يدشن حقل غاز ضخمًا في سيبيريا لإمداد الصين
-  تراجع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي 20% خلال آخر 4 أشهر
-  الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة

وتأمل قبرص في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة بعد اكتشاف هذه الآبار في السنوات الأخيرة في شرق البحر المتوسط، الذي يشكل مصدر توتر إضافيًا مع تركيا.

وتملك الجزيرة منطقة اقتصادية خالصة مقسمة إلى 12 بلوكًا يحتمل أن تكون غنية بالغاز، وتعمل «توتال إنرجي» في سبعة من هذه البلوكات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين

الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب والدولة

عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب ...
حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة

وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟

هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟
مونديال قطر حسن الختام

مونديال قطر حسن الختام
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري

تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق...
هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية

هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين
البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين
صندوق النقد يصادق على برنامج لتمكين أوكرانيا من تلقي مساعدات مالية
صندوق النقد يصادق على برنامج لتمكين أوكرانيا من تلقي مساعدات ...
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟
100 ألف موظف غادروا القطاع الرقمي في روسيا
100 ألف موظف غادروا القطاع الرقمي في روسيا
تراجع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي 20% خلال آخر 4 أشهر
تراجع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي 20% خلال آخر 4 أشهر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا ......
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف ......
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات ......
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل......
«روسنفت» الروسية تسجل خسائر بقيمة 889 مليون دولار
«روسنفت» الروسية تسجل خسائر بقيمة 889 مليون دولار...
المزيد
«توتال إنرجي» و«إيني» تعلنان اكتشافا جديدا للغاز قبالة سواحل قبرص
«توتال إنرجي» و«إيني» تعلنان اكتشافا جديدا للغاز قبالة سواحل......
بوتين يدشن حقل غاز ضخمًا في سيبيريا لإمداد الصين
بوتين يدشن حقل غاز ضخمًا في سيبيريا لإمداد الصين...
المغرب يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم
المغرب يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم...
تراجع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي 20% خلال آخر 4 أشهر
تراجع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي 20% خلال آخر 4 أشهر...
100 ألف موظف غادروا القطاع الرقمي في روسيا
100 ألف موظف غادروا القطاع الرقمي في روسيا...
المزيد