«توتال إنرجي» و«إيني» تعلنان اكتشافا جديدا للغاز قبالة سواحل قبرص

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المجموعتان الفرنسية «توتال إنرجي» والإيطالية «إيني» في بيان مشترك، الأربعاء، اكتشافًا جديدًا للغاز البحري قبالة سواحل جزيرة قبرص يعزز «الطبيعة الواعدة لهذه المنطقة وتطورها».

وتقع البئر على بعد 162 كيلومترا جنوب غرب الساحل القبرصي في «بلوك 6» حيث جرت اكتشافات سابقة في 2018 وأغسطس الماضي، بحسب «فرانس برس».

وقالت «توتال إنرجي» إن «البئر زوس-1 تقاطعت مع عمود غازي بطول 105 أمتار صافية في خزانات كربونية، مما يعزز الطابع الواعد لهذه المنطقة وتنميتها»، وتمتلك «توتال إنرجي» خمسين بالمئة من «بلوك 6» الذي تشغله «إيني».

مصدر توتر إضافي مع تركيا

وقال كيفن ماكلاكلان، مدير الاستكشاف في «توتال إنرجي»، في بيان إن «البيانات الجديدة التي تم جمعها من هذه البئر ستسمح لنا بتقييم خيارات التطور السريع للموارد المكتشفة».

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وتأمل قبرص في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة بعد اكتشاف هذه الآبار في السنوات الأخيرة في شرق البحر المتوسط، الذي يشكل مصدر توتر إضافيًا مع تركيا.

وتملك الجزيرة منطقة اقتصادية خالصة مقسمة إلى 12 بلوكًا يحتمل أن تكون غنية بالغاز، وتعمل «توتال إنرجي» في سبعة من هذه البلوكات.