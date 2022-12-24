«إيني» توقع عقدا لبناء وحدة عائمة للغاز المسال قبالة سواحل الكونغو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة أنها وقعت عقدًا مع شركة «ويسون» للصناعات الثقيلة لبناء وتركيب وحدة غاز طبيعي مسال عائم «فلينج» بسعة 2.4 مليون طن سنويًا قبالة سواحل جمهورية الكونغو.

وأشار عملاق الطاقة الإيطالي في مذكرة الخميس، إلى أن هذه المنشأة ستكون الثانية من نوعها في جمهورية الكونغو، الأولى كانت بسعة 0.6 مليون طن سنويًا والتي ومن المتوقع أن تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العام 2023، وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

الطاقة الإنتاجية المتوقعة 3 ملايين طن سنويًا

وحسب المذكرة، فإنه بدخول المنشأة الثانية مرحلة التشغيل ستصبح الطاقة الإنتاجية الإجمالية للغاز الطبيعي المسال أكثر من 3 ملايين طن سنويًا في العام 2025.

وتعد كلتا المبادرتان جزءًا من خطة تثمين الغاز البحري الـ12، بما يتماشى مع استراتيجية إيني للاستفادة من حقوق ملكية الغاز.