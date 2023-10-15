«بي إم دبليو» تقترب من طرح الفئة الجديدة كليا من «إكس 2»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تقترب «بي إم دبليو» العالمية من طرح الفئة الجديدة كليا من سيارة «إكس 2»، حيث نشرت صورا تشويقية جديدة من الفئة الأولى للسيارة التي تندرج تحت فئة سيارات الكوبيه.

كما أكدت «بي إم دبليو» الإطلاق العالمي لسيارتها الكهربائية «آي إكس 2» التي تمثل المراجعة الثالثة لـ«إكس 2»، كما نقل موقع «كار سكوب».

تصميم السيارة

ويوصف النموذج الجديد بأنه «صاحب التصميم الأكثر تميزا وتقدما» مقارنة بالنموذج السابق، وهو ما أكدته بعض الصور التشويقية التي ظهرت سابقا.

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ويظهر مقطع مصور صغير، نشرته «بي إم دبليو»، مميزات التصميم الخارجي لسيارة «إكس 2 M 35i»، التي تأتي مع شبكة أمامية مضيئة مستوحاة من سيارة «إكس 6»، بالإضافة إلى الأنف المنحوت لغطاء المحرك.

كما أن إضافة اللون الأسود للمضخ الأمامي يشبه إلى حد كبير الموجود في سيارات «إكس 5» و«إكس 6» و«إم إكس».

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وفي الجزء الجانبي، جرى تجهيز السيارة بأغطية مرايا سوداء، وعجلات معدنية ذات قطر كبير، تتميز بخمسة قضبان مزدوجة، مصحوبة بملاقط مكابح تحمل العلامة التجارية «إم» مرئية خلفها.

بالانتقال إلى الخلف، سيلاحظ وجود جناح كبير في قاعدة خط السقف المائل، إلى جانب أنابيب العادم الرباعية التي تحيط بالناشر. ومن أجل الحفاظ على أسلوب «بي إم دبليو»، وتمييزها عن بعض المنافسين، من المتوقع أن تخدم منافذ العادم غرضا وظيفيا.

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موعد ظهور السيارة

ومن المتوقع أن تظهر الفئة الجديدة من «إكس 2» رسميا في معرض طوكيو للسيارات للعام 2023، مع عرض الفئة الكهربائية بالكامل «آي إكس 2».

وستستعير النسخة الأولى الخالية من الانبعاثات من أصغر سيارة كوبيه رياضية محرك سيارة «آي إكس 1» المزدوج الذي يأتي بقوة 308 أحصنة، ومجموعة بطارية تبلغ 64.7 كيلووات في الساعة.

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