  • Alwasat News
Atwasat

ارتطام «موستانغ هورس» جديدة كليا قبل وصولها إلى الموزع المعتمد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 08 أكتوبر 2023, 12:28 مساء
ارتطام «موستانغ هورس» جديدة كليا قبل وصولها إلى الموزع المعتمد
«موستانغ هورس» 2024 تواجه المصاعب قبل الوصول للأسواق (الإنترنت)
alwasat radio

واجهت «فورد» عديد المصاعب أمام توصيل سيارة الفئة الجديدة من «موستانغ هورس» موديل 2024، بينها وقف خط الإنتاج، وهوامش الربح المنخفضة، وعيوب في تصنيع المقاعد، بالإضافة إلى تحطم سيارة بالكامل لدى وصولها إلى الموزع.

آثار الحادث
وعانت سيارة «موستانغ هورس»، وهي الفئة الأعلى، ضررا كبيرا في النصف الأمامي، مع تضرر المصد الأمامي بالكامل، مع التواء كبير في جسم السيارة، حسب موقع «كار سكوب».

«تويوتا» تكشف تفاصيل الإصدار الخاص من «تندرا»

ومن غير الواضح كيف اصطدمت السيارة. لكن بالنظر إلى كمية الأمطار الواضحة في صورة نشرتها «فورد» على موقع «ريديت»، يبدو أن السيارة انزلقت من شاحنة التوصيل، مما دفعها للارتطام بأخرى.

محرك قوي وتصميم جذاب.. تعرف على مميزات «كورولا جي آر» 2023

سعر السيارة
ويبدأ سعر «موستانغ هورس» من 60 ألف دولار، ويمكن أن يصل إلى 85 ألف دولار، وإصلاح التلف يعني زيادة كبيرة في النفقات.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تويوتا» ترفع سعر الفئة الأولى من «هايلاندر»
«تويوتا» ترفع سعر الفئة الأولى من «هايلاندر»
محرك قوي وتصميم جذاب.. تعرف على مميزات «كورولا جي آر» 2023
محرك قوي وتصميم جذاب.. تعرف على مميزات «كورولا جي آر» 2023
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
«فيات 500» تنطلق في الأسواق بأسعار معقولة وإمكانات مميزة
«فيات 500» تنطلق في الأسواق بأسعار معقولة وإمكانات مميزة
مالك «فورد موستانغ» يحولها إلى شخصية كرتونية شهيرة
مالك «فورد موستانغ» يحولها إلى شخصية كرتونية شهيرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة
أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة...
تعرف على سكوتر هوندا «الحقيبة»
تعرف على سكوتر هوندا «الحقيبة»...
«فولكس فاغن» تستعد لطرح «تيغوان» الجديدة.. تعرف على مميزاتها
«فولكس فاغن» تستعد لطرح «تيغوان» الجديدة.. تعرف على مميزاتها...
72 ألف دولار للحصول على أيقونة «غراند شيروكي إل»
72 ألف دولار للحصول على أيقونة «غراند شيروكي إل»...
شاهد.. «مرسيدس» تودع محركات «V6 وV8» في فئة «إيه إم جي»
شاهد.. «مرسيدس» تودع محركات «V6 وV8» في فئة «إيه إم جي»...
المزيد
ارتطام «موستانغ هورس» جديدة كليا قبل وصولها إلى الموزع المعتمد
ارتطام «موستانغ هورس» جديدة كليا قبل وصولها إلى الموزع ......
«مرسيدس بنز» تستدعي عشرات السيارات بسبب عيوب في الإضاءة
«مرسيدس بنز» تستدعي عشرات السيارات بسبب عيوب في الإضاءة...
بالفيديو.. «Chery» تخطف الأنظار بسيارتها الجديدة
بالفيديو.. «Chery» تخطف الأنظار بسيارتها الجديدة...
مالك «فورد موستانغ» يحولها إلى شخصية كرتونية شهيرة
مالك «فورد موستانغ» يحولها إلى شخصية كرتونية شهيرة...
«فيات 500» تنطلق في الأسواق بأسعار معقولة وإمكانات مميزة
«فيات 500» تنطلق في الأسواق بأسعار معقولة وإمكانات مميزة...
المزيد