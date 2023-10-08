ارتطام «موستانغ هورس» جديدة كليا قبل وصولها إلى الموزع المعتمد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

واجهت «فورد» عديد المصاعب أمام توصيل سيارة الفئة الجديدة من «موستانغ هورس» موديل 2024، بينها وقف خط الإنتاج، وهوامش الربح المنخفضة، وعيوب في تصنيع المقاعد، بالإضافة إلى تحطم سيارة بالكامل لدى وصولها إلى الموزع.

آثار الحادث

وعانت سيارة «موستانغ هورس»، وهي الفئة الأعلى، ضررا كبيرا في النصف الأمامي، مع تضرر المصد الأمامي بالكامل، مع التواء كبير في جسم السيارة، حسب موقع «كار سكوب».

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ومن غير الواضح كيف اصطدمت السيارة. لكن بالنظر إلى كمية الأمطار الواضحة في صورة نشرتها «فورد» على موقع «ريديت»، يبدو أن السيارة انزلقت من شاحنة التوصيل، مما دفعها للارتطام بأخرى.

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