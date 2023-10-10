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«تويوتا كراون» تنطلق بسعر يبدأ من 40 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 01:39 مساء
«تويوتا كراون» تنطلق بسعر يبدأ من 40 ألف دولار
تعرف على مميزات الفئة الجديدة من «تويوتا كراون» (الإنترنت)
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تطرح «تويوتا» الفئة الجديدة من سيارة «كراون» الرياضية متعددة الاستخدامات في الأسواق اليابانية بسعر يبدأ من 40 ألف دولار.

مميزات السيارة
وتنضم «كراون» الجديدة إلى خط ممتد من النماذج الكهربائية التي تحمل علامة الفئة نفسها. وتعكس مفهوم التصميم الرياضي الذي كشفته «تويوتا» العام الماضي، مع خيارات توليد قوة هجينة ذاتية الشحن أو هجينة، حسب موقع «كار سكوب».

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ويتحدث الكثيرون عن نقاط التماثل بين «كراون سبورت» و«فيراري بوروسانجوي»، خصوصا التصميم المنخفض على غرار تصميم سيارات الهاتشباك، والتصميم الرفيع للإضاءة الأمامية «إل إي دي».

لكن فئة «كراون» تتميز بتصميم الجسم الخارجي المصقول، والرفارف الخلفية المتناغمة، التي تبرز العجلات المعدنية مقاس 21 بوصة. تصميم الجزء الخلفي يحمل الميزات نفسها، مع إضاءة «إل إي دي» أفقية، وزجاج ضيق ومائل.

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وتبلغ قياسات «كراون» الجديدة 185.8 بوصة في الطول، و74 بوصة للعرض و61.6 بوصة ارتفاع، ما يجعلها أقصر بمقدار 10.2 بوصة من «كراون» فئة الكروس أوفر.

ألوان السيارة
وتتوافر السيارة في ستة ألوان مختلفة للطلاء الخارجي، مع خمسة خيارات ثنائية. ويمكن تنسيق الطلاء الخارجي مع ألوان المقصورة الداخلية في لونين البني والأسود.

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سيجرى بناء «تويوتا كراون» في مصنع تسوتسومي في اليابان، بهدف إنتاج 700 وحدة شهريا. وفي البداية، و طرح فئة هجينة من السيارة بسعر يبدأ من 40 ألف دولار، على أن يبدأ تسليم السيارات في نوفمبر المقبل.

وسيجرى طرح «كراون» سيدان في نوفمبر المقبل كذلك، وطرح «كراون إيستيت» الرياضية في العام 2024.

تعرف على مميزات الفئة الجديدة من «تويوتا كراون» (الإنترنت)
تعرف على مميزات الفئة الجديدة من «تويوتا كراون» (الإنترنت)
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